Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli. O tym będziemy rozmawiać podczas 4 Design Days w maju!

Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli. Jak na fundamentach szkoły Waltera Gropiusa stworzyć wizję architektury przyszłości, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i środowisko naturalne? Czy idee Bauhausu zatrzymają kryzys klimatyczny i zapewnią lepsze życie przyszłym pokoleniom? Funkcjonalność, innowacyjność, ekonomizacja, sztuka… i bezpieczeństwo. Czy pionierska myśl Bauhausu sprawdzi się również w post-covidowych wnętrzach? Czy zdominuje trendy we wzornictwie przemysłowym i projektowaniu przestrzeni do życia i pracy? O tym będziemy rozmawiać podczas 4 Design Days, które odbędzie się 13 maja w formule online. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Komisją Europejską.

6. edycja 4 Design Days odbędzie się w nowym terminie – w dniach 27-30 stycznia 2022 r. Uwzględniając specyfikę wydarzenia i aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w porozumieniu z partnerami, organizator podjął decyzję o zmianie dotychczasowej daty wydarzenia.

W dniu 13 maja 2021 r. zaplanowano debaty online. Tematem przewodnim będzie Nowy Europejski Bauhaus. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Komisją Europejską.

Częścią spotkania będzie wykład z cyklu Mistrzowie Architektury, którego bohaterem będzie hiszpański architekt - Fran Silvestre.



O tym będziemy rozmawiać w maju podczas 4 Design Days online:



Architekci i projektanci w projekcie Nowy Europejski Bauhaus



Jak na fundamentach szkoły Waltera Gropiusa stworzyć wizję architektury przyszłości, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i środowisko naturalne? Czy idee Bauhausu zatrzymają kryzys klimatyczny i zapewnią lepsze życie przyszłym pokoleniom? Czego trzeba, by „nowy Bauhaus” odniósł sukces - pomysły na rozwój Nowego Europejskiego Bauhausu. Architekt, designer, inwestor – ich rola w budowaniu zrównoważonej przyszłości.



Nowy Europejski Bauhaus motywuje i inspiruje! Projekty jutra

Jakich projektów potrzebuje Polska i Europa? W jakim kierunku powinna odbywać się transformacja miast i projektowanie nowej infrastruktury tak, by była nowoczesna i ekologiczna. Budować czy rewitalizować? Nowe formy architektury, nowe techniki budowania, naturalne materiały, technologie.



Design na "nową normalność"– trendy we wzornictwie przemysłowym i projektowaniu przestrzeni do życia i pracy

Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii?

Ekologia, funkcjonalność, technologie – jak chcą mieszkać Polacy w „nowej normalności”. Mieszkaniowa moda zmienia się co rok, ale ostatnie 12 miesięcy wywróciło dotychczasowe trendy do góry nogami. Pandemia zmieniła nasze domy w biura, szkoły, przedszkola. Kupowaliśmy nowe meble, przestawialiśmy stare… ale nadal chcemy mieszkać modnie. Jak to zrobić? Trendy w aranżacji wnętrz mieszkaniowych.



TrendWatch – ekologiczne, śmiałe, nowoczesne, dobrze zaprojektowane

Rynek produktów do wyposażenia i aranżacji wnętrz mieszkaniowych jest pełen nowości. Rozmawiamy i prezentujemy, te, na które trzeba zwrócić uwagę.