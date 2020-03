Niestandardowe wykorzystanie płyt elewacyjnych

Wybór rozmiaru czy koloru płyt elewacyjnych to nie wszystko, co będzie miało wpływ na końcowy efekt wizualny. Niezmierne istotne jest cięcie krawędzi płyt. Idealne, spójne wykończenie daje pewność, że całość wygląda atrakcyjnie. To ono decyduje o ostatecznym wrażeniu i zapewnia poczucie wysokiej jakości, fot. mat. prasow Cembrit

Płyty elewacyjne kojarzą się przede wszystkim jako rozwiązanie wykończeniowe dla nowoczesnych biurowców. Tymczasem są również rozwiązaniem nie tylko dla domów, lecz sprawdzą się jako wykończenie poddaszy, elementów okiennych czy balkonów. Wybierając ten materiał możemy wykorzystać jego elastyczność, która pozwala na tworzenie nieszablonowych rozwiązań architektonicznych.

Zaletą włókno-cementowych płyt elewacyjnych jest nie tylko łatwość montażu. Są one dostępne w bogatej palecie barw, dzięki czemu z łatwością można dostosować je do potrzeb projektu. Co więcej, zapewniają optymalną izolację akustyczną, są odporne na warunki atmosferyczne oraz są materiałem niepalnym, a więc bezpiecznym dla budynku. Niezależnie od upływu czasu, zachowują swój kształt i parametry techniczne (m.in. odporność na gnicie oraz działanie grzybów). Płyty mogą być przycięte na wymiar, dostarczane już gotowe do instalacji, jak również być cięte na budowie przy pomocy standardowych narzędzi budowlanych.

Perfekcyjne cięcie

Wybór rozmiaru czy koloru płyt elewacyjnych to nie wszystko, co będzie miało wpływ na końcowy efekt wizualny. Niezmierne istotne jest cięcie krawędzi płyt. Idealne, spójne wykończenie daje pewność, że całość wygląda atrakcyjnie. To ono decyduje o ostatecznym wrażeniu i zapewnia poczucie wysokiej jakości. Ponadto, dodatkową zaletą jest to, że poprawnie docięte krawędzie zapobiegają uszkodzeniom powłoki w trakcie instalacji. - Technologia produkcji obejmuje obecnie zastosowanie zaawansowanego sprzętu tnącego, co umożliwia łączenie cięcia płyt z wyrównywaniem i szlifowaniem krawędzi. Jesteśmy producentem materiałów włókno-cementowych wykorzystującym technologię pozwalającą na automatyczne impregnowanie krawędzi płyt w trakcie cięcia - mówi Marcin Pakuła, Technical Project Manager z firmy Cembrit.

Płyty zapewniają wysoką ochronę przed promieniowaniem UV oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, co w znaczącym stopniu podnosi trwałość i wydłuża okres użytkowania elewacji. W celu dodatkowego zabezpieczenia i ochrony przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

- Duży format pozwala na zminimalizowanie podziałów na elewacji, co bardzo korzystnie wpływa na późniejszy odbiór formy obiektu. Bardzo ważne jest to, że produkt jest barwiony w masie, co pozwala uzyskać przeciętą krawędź w tym samym kolorze co płyta. Ułatwia to rozwiązywanie różnych detali architektonicznych, bez martwienia się, że przy jasnej płycie nagle pojawi się czarna krawędź – dodaje Rafał Grudziąż z pracowni architektonicznej 81.WAW.PL.

Mając na względzie swobodne projektowanie elewacji i zastosowanie płyt, włókno-cement dostępny jest obecnie w szerokim asortymencie struktur, kolorów i wykończeń. Pomysłów na jego wykorzystanie są tysiące, bo tym, co nas ogranicza, jest tylko nasza wyobraźnia.