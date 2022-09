Nieszablonowy biurowiec powstał w Gdańsku. To projekt APA Wojciechowski dla Torus

To jedna z pierwszych "postpandemicznych" realizacji APA Wojciechowski. - Format, kolejny "owoc" naszej współpracy z firmą Torus, to obiekt doskonale wpisujący się w krajobraz biznesowej części gdańskiej Oliwy - zaznacza Szymon Wojciechowski z APA Wojciechowski Architekci.

REKLAMA

Format to nowoczesny budynek biurowy o pięciu kondygnacjach nadziemnych i blisko 16 tys. mkw. powierzchni najmu.

Inwestycja posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold.

Za projekt najnowszego biurowca zrealizowanego przez firmę deweloperską Torus odpowiada trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci.

Podczas procesu projektowego, dla architektów z zespołu pod kierownictwem Dżafara Bajraszewskiego wspieranego przez Piotra Steckiewicza (architektki prowadzące: Małgorzata Tchórz, Zuzanna Sawicka) szczególnie ważne było równorzędne traktowanie widoków zarówno od strony torów kolejowych, jak i ul. Leona Droszyńskiego. Długie elewacje budynku są silnie eksponowane z tych dwóch stron. Architekci nie chcieli odwracać obiektu „plecami” do torów, w związku z tym na podłużnej działce zaprojektowane zostały dwie elewacje „frontowe” o reprezentacyjnym charakterze.

Dodać dynamiki i ludzkiej skali

Podczas prac nad formą obiektu projektanci doszli do wniosku, że przełamią tę bryłę, tak aby dodać jej dynamiki i ludzkiej skali, szczególnie z perspektywy człowieka. Tak powstał pomysł na wytworzenie wrażenia dwóch przenikających się budynków.

W kwestii elewacji, postanowiono, że każda z brył będzie miała inny kolor, mimo, że będą wykonane z tego samego materiału. Jako materiał elewacyjny wybrana została płytka klinkierowa o współczesnym, wydłużonym formacie, w dwóch kontrastujących ze sobą odcieniach. Zestawiony został ciemny czekoladowy kolor z jasnym, ciepłym odcieniem beżu. Faktura jest szorstka, kolory przepalane oraz niejednolite, dzięki czemu elewacje prezentują się ciekawie i niepowtarzalnie. Ceramika na fasadzie była wyborem naturalnym i wynikała z obserwacji otaczających FORMAT budynków, są to: fabryka czekolady „Bałtyk” i pawilony kolejowe stojące na peronach.

Za projekt najnowszego biurowca zrealizowanego przez firmę deweloperską Torus z Gdańska odpowiada trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci, fot. Maciej Drążkiewicz

Od strony ul. Leona Droszyńskiego elewacja jest jasna. Fasada podzielona jest na dwa zasadnicze elementy: parter oraz część ceramiczną powyżej. Parter jest w pełni przeszklony, odcięty od pozostałej bryły, a zamysłem architektów było uzyskanie efektu lekkości. Zamiast standardowych klipsów fasadowych użyto silikonu do wypełnienia przestrzeni między taflami szkła. Dzięki temu parter stanowi jedną homogeniczną płaszczyznę. Elewacja znajdująca się nad parterem to ceramiczna bryła z dużymi przeszkleniami. Pola przeszkleń to luźna, dynamiczna kompozycja posiadająca jednak pewną logikę: otwory okienne zwiększają swoje rozmiary z każdą kolejną kondygnacją. Najwyższe piętra mają największe, panoramiczne przeszklenia oferując najlepsze widoki na miasto. Równocześnie, zapewniają doskonałe doświetlenie przestrzeni biurowej światłem naturalnym.

Format, kolejny "owoc" naszej współpracy z firmą Torus, to obiekt doskonale wpisujący się w krajobraz biznesowej części gdańskiej Oliwy. Biurowiec zaprojektowany przez nasz trójmiejski zespół pod kierownictwem Dżafara Bajraszewskiego wyróżnia się nieszablonowanymi rozwiązaniami architektonicznymi, wysokiej klasy materiałami oraz wdrożonymi nowoczesnymi technologiami. To jedna z naszych pierwszych „postpandemicznych” realizacji. Jestem przekonany, że wysoki standard projektu będzie odpowiadał na potrzeby nawet najbardziej wymagających najemców – zarówno teraz, jak i w przyszłości. – przekonuje Szymon Wojciechowski, współwłaściciel, prezes zarządu, architekt-partner w APA Wojciechowski Architekci.

Wpisać biurowiec w otoczenie

Biurowiec przy ul. Droszyńskiego powstał w miejscu, w którym do niedawna był betonowy plac pełniący funkcję parkingu dla autobusów, w pobliżu znajduje się z kolei dosyć przypadkowa zabudowa: niewielkie dosyć stare budynki komercyjne, magazyny, garaże, warsztaty. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji położone są budynki fabryczne oraz kolejowe.

Zależało nam, aby projekt wpasował się w kontekst otoczenia. Zdecydowaliśmy się na formę zawierającą dwie przenikające się bryły – „budynki”, a co za tym idzie: dwa różne kolory okładziny elewacyjnej z tego samego materiału. Rozbicie bryłowe inwestycji jest rezultatem wielu analiz prowadzonych przez nasz zespół. Ceramika była naturalnym wyborem, ponieważ analizując kontekst lokalizacji inwestycji zwróciliśmy uwagę na historyczne budynki dworcowe - oraz sąsiadującą fabrykę czekolady „Bałtyk”. Dopełnieniem inwestycji będzie planowane wybudowanie kładki nad torami, prowadzącej do budynku prosto z peronów SKM oraz boiska sportowe - mówi Dżafar Bajraszewski, członek zarządu, architekt-partner prowadzący biuro APA Wojciechowski Architekci w Trójmieście.

Format jest ciekawy - kameralny, ale przy tym wyrazisty, zarówno w kontekście architektury samego budynku, jak również oferty komercyjnych powierzchni. To mocny akcent w tej części miasta, która w ostatnich latach dynamicznie się zmienia, a przed nami kolejne inwestycje tuż obok, które funkcjonalnie i architektonicznie będą z nim korespondować - zaznacza Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Format został zaprojektowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie najemców oraz ich gości, a także z dbałością o środowisko naturalne. Posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold, a w planach jest uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez barier”. Najemcom biurowca oraz ich gościom zapewniono szereg udogodnień: budynek oferuje 396 miejsc parkingowych - 316 w części podziemnej i 80 na zewnątrz, a także dopracowaną i bogatą infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na parkingach podziemnych, szatnie z prysznicami i szafkami). W planach jest budowa boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę. Budynek otacza starannie zaprojektowana, zadbana zieleń oraz elementy małej architektury. Obiekt posiada także zielony dach.

Pod uwagę zostały wzięte kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowników biurowca: w wyniku branżowych konsultacji ze specjalistami z zakresu HVAC, wdrożone zostały modyfikacje w centralach wentylacyjnych, co w połączeniu z lampami UVC eliminuje ryzyko przedostawania się patogenów z powietrza wywiewanego do nawiewanego przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności odzysku ciepła i wilgoci na dotychczasowym poziomie.