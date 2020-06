Nietuzinkowa adaptacja. Dom jednorodzinny zmieni się w budynek biurowo-administracyjny

Architekci z pracowni Lofft Architektura Wnętrz stanęli przed nie lada wyzwaniem. Mieli zaadaptować dom jednorodzinny na budynek biurowy dla Okręgowej Izby Lekarskiej, delegatury w Słupsku. Prace już się rozpoczęły.

REKLAMA

Dom, który niebawem zmieni swoją funkcję, mieści się w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

- Zadaniem projektowym było nadanie nowej funkcji zastanego budynku i zmiana sposobu użytkowania z domu jednorodzinnego na budynek biurowo- administracyjny. Przestrzeń ma układ otwartego planu, który sprzyjał realizacji nowych funkcji budynku - mówi Małgorzata Hendrych-Lubińska z pracowni Lofft Architektura Wnętrz, która odpowiada za projekt. Na potrzeby instytucji zaaranżowano pomieszczenia dla sekretariatu, księgowości z poczekalniami, salę narad, gabinety mecenas, prezesa i rzecznika.

Wnętrza zapewniają dobre nasłonecznienie, co pozwalało na uzyskanie przestrzeni jasnej i przestronnej. Duża ilość okien została podkreślona i przysłonięta jednolitymi płaszczyznami osłon materiałowych w kolorach identyfikacyjnych logo: bieli i błękitu. Podkreśleniem każdego miejsca pracy są okręgi opraw oświetleniowych. Połysk posadzki odbija oświetlanie a zastosowany materiał został powtórzony na klatce schodowej. Powtarzający się kolor we wnętrzu to błękit występujący na siedziskach.

Poszukiwanie nowych rozwiązań przez pracownię pozwoliło na stworzenie ciekawej bryły klatki schodowej łączonych z dwóch rodzajów materiałów, ale jednocześnie pełniącej funkcję ochronną. Okładzina na stopniach została powtórzona na ścianie do pochwytu chroniąc przed zabrudzeniami. Na piętrze znajduje się część wspólna do spotkań i wypoczynku.