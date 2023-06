Nietuzinkowy pomost nad jeziorem w Słupcy. Oto minimalistyczny projekt Pawła Grobelnego

Trwa zagospodarowywanie terenu wokół jeziora w Słupcy. Wokół akwenu ma pojawić się promenada złożona z kilkunastu elementów małej architektury. Właśnie oddano do użytku minimalistyczny pomost projektu Pawła Grobelnego.

Jezioro Słupeckie w Wielkopolsce zyskało nowy pomost.

Jest to jeden z kilkunastu elementów powstającej promenady nad jeziorem w Słupcy.

Za obiektem stoi znany projektant przestrzeni publicznych - Paweł Grobelny.

Właśnie powstał pierwszy element zagospodarowania Jeziora Słupeckiego w Wielkopolsce – pomost w kształcie połączonych ze sobą dwóch okręgów. Pomost jest pierwszym z kilkunastu elementów powstającej promenady nad jeziorem w Słupcy. Zaproszony do tego przedsięwzięcia został wielokrotnie nagradzany za projekty przestrzeni publicznych Paweł Grobelny.

Zaprojektował on zarówno zagospodarowanie przestrzenne powstającej na jeziorem słupeckim promenady, jak i poszczególne jej elementy – pomosty, siedziska, platformy do siadania, boisko do gry w bule i inne obiekty rekreacyjne. Ukończenie realizacji całości promenady zaplanowane jest na koniec tego roku.

- Bardzo zależało mi na wpisaniu się w istniejący kontekst, projektowanie raczej mniejszych obiektów przestrzennych, które dobrze wpiszą się w naturę, i będą wykorzystywać jej walory, a nie konkurować z nią. Poszczególne platformy i tarasy widokowe mają zaprosić mieszkańców Słupcy do częstego korzystania z tej przestrzeni. Cieszę się także, że pomimo, że projekt jest jeszcze w trakcie realizacji, jest bardzo dobrze odbierany przez mieszkańców Słupcy - mówi projektant.

Projekt ten jak wiele innych realizacji Pawła Grobelnego charakteryzuje się minimalizmem, oszczędnością formalną, a także wykorzystywaniem naturalnych materiałów – szczególnie drewna. Dodatkowo bardzo ważne jest dla niego umiejętne połączenie zieleni z architekturą.

fot. Janusz Nowak

Paweł Grobelny od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni publicznych i przestrzeni okalających budynki biurowe, hotelowe i mieszkalne. Realizacje jego autorstwa znajdują się między innymi w ogrodzie Albertine okalającym Bibliotekę Królewską w Brukseli oraz w największym parku miejskim w Szanghaju. Paweł Grobelny jest także autorem serii mebli miejskich dla paryskiej dzielnicy biznesu La Défense oraz w dzielnicy Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Rok temu zrealizował także zagospodarowanie przestrzenne placu ratuszowego w hiszpańskiej stolicy La Rioja - w mieście Logroño.