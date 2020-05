Niewielkie, ale nowoczesne i ekologiczne. Trwa budowa dworców w Wielkopolsce

Są niewielkich rozmiarów, nowoczesne, komfortowe i proekologiczne. Budowane obecnie Innowacyjne Dworce Systemowe w Pobiedziskach Letnisku oraz Biskupicach Wielkopolskich jeszcze w tym roku przyjmą pierwszych podróżnych.

Prace, które rozpoczęły się na początku tego roku, na obydwóch budowach są już bardzo zaawansowane. Wykonano fundamenty budynków wraz z ich izolacją termiczną oraz przeciwwilgociową, prace konstrukcyjne związane ze wzniesieniem konstrukcji dworców oraz stalowej wiaty. Zakończono prace przy pokryciu dachowym oraz budowę ścianek działowych. Zaawansowane są również roboty związane z wykonaniem przyłączy do budynków. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z montażem urządzeń oraz roboty wykończeniowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsi podróżni skorzystają z tych nowoczesnych dworców na przełomie lata i jesieni tego roku.

– Na inwestycjach w ramach Programu Inwestycji Dworcowych zyskują nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejscowości. Mamy obowiązek dbać o komfort i bezpieczeństwo podróżnych w każdym zakątku kraju – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Dworce Pobiedziska Letnisko oraz Biskupice Wielkopolskie to kolejne dworce w województwie wielkopolskim realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Te dwa obiekty to tzw. Innowacyjne Dworce Systemowe, budowane według autorskiego pomysłu PKP S.A. W założeniu mają być one dworcami dostępnymi dla wszystkich pasażerów, nowoczesnymi, komfortowymi i przyjaznymi środowisku – podkreśla Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

Dworce w Pobiedzisku Letniskach i Biskupicach Wielkopolskich są realizowane w trybie „Projektuj i buduj” w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Powstają one w rejonie węzłów przesiadkowych. Budynki posiadają prostą formę architektoniczną. Zasadniczo składają się z wiaty, pod którą zlokalizowano dwa minipawilony mieszczące części pasażerską oraz komercyjną. Dominantą nowych budynków dworcowych jest wieża zegarowa. W części pasażerskiej będą mieściły się niewielka poczekalnia oraz ogólnodostępne toalety. Pod wiatą, na obu jej końcach, zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

Oprócz nowoczesnej i prostej formy architektonicznej dworce będą posiadały wiele usprawnień. Z racji tego, że są budynkami parterowymi już przy ich projektowaniu wyeliminowano potencjalne bariery architektoniczne, które mogłyby stanowić przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego każdy z nich będzie posiadał oznakowania w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym jest zastosowanie kontrastowej kolorystyki wykończenia wnętrz. Oprócz waloru szerokiej dostępności Innowacyjne Dworce Systemowe to również budynki bezpieczne. Zostaną na nich zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także detekcji pożaru. Ułatwieniem dla podróżnych będą elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.