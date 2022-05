Nieziemski plac zabaw powstał w Łazienkach Królewskich. Właśnie został otwarty!

Wszystko wskazuje, że będzie to jeden z najfajniejszych placów zabaw w Warszawie. Naturalne materiały zapewniające doznania sensoryczne, plac wodny służący do eksperymentów naukowych czy miniamfiteatr - to tylko część atrakcji jakie czeka na dzieci na nowym placu zabaw w Łazienkach Królewskich. Otwarcie nastąpiło w maju br.

W południowej części ogrodów Łazienek Królewskich, między ul. Parkową a Aleją Chińską (teren dawnego placu zabaw), zlokalizowano integracyjne miejsce edukacji i zabawy.

Każde dziecko znajdzie coś dla siebie, bo plac zabaw dedykowany jest dla dla różnych grup wiekowych dzieci.

Nie zabraknie pni drzew i głazów umożliwiających rekreację i bezpośredni kontakt z naturą.

Koszt inwestycji wyniósł 2,5 mln zł.

Na nowym placu zabaw w Łazienkach Królewskich znalazły się strefy edukacyjno-rekreacyjne, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Ich wyposażenie stanowić będą urządzenia, bazujące na naturalnych materiałach i doznaniach sensorycznych, tj. zawierające korę, piach i żwir.

Eksperymenty naukowe i kontakt z naturą

Plac wodny umożliwi dzieciom samodzielne przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych. Inne urządzenia do zabawy, w formie odgrywania ról, sprzyjać będą rozwijaniu umiejętności społecznych. Nie zabraknie także urządzeń integracyjnych, dobranych w taki sposób, aby zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i w pełni sprawne mogły spędzić czas na wspólnej zabawie.

Pojawiły się pnie drzew i głazy do rekreacji, ale przy tym zapewniając bezpośredni kontakt z naturą. Znalazły się tam także stoliki do gry w szachy lub warcaby, altana i ławki.

Ciekawie zapowiada się miniamfiteatr, z możliwością zadaszenia w formie żagla, przeznaczonego do aktywności teatralnych i warsztatów na świeżym powietrzu.

Nowy plac zabaw w Łazienkach Królewskich kosztował 2,5 mln zł. Otwarcie nastąpiło w II poł. maja 2022 r.