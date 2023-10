"Nieziemski" projekt spod kreski Marcina Tomaszewskiego

W zasadzie od samego początku Marcin Tomaszewski wiedział, że Venom House to będzie wyjątkowy projekt, dla wyjątkowego klienta. Czarny dom, otulony w "kostium" z aluminiowej blachy robi wrażenie!

REKLAMA

Marcin Tomaszewski zaprezentował swój nowy, nietuzinkowy projekt, Venom House.

Projekt wyróżnia już na pierwszy rzut oka jego kolorystyka, dom jest bowiem... czarny.

Z uwagi iż dom będzie na co dzień zamieszkały przez jedną osobę, projektant pozwolił sobie celowo na zakrycie części górnego piętra.

Szklany budynek pokrywają panele z blachy aluminiowej – wzór wycięć został precyzyjnie dopasowany do układu funkcjonalnego każdej elewacji.



Taras jest wysuwany w górę i w dół, to gospodarz decyduje jakiej chce użyć konfiguracji.

Mgła, chłód i mrok. Przenikliwego klimatu dodają suche drzewa które kołysze nieprzyjemny wiatr, mokra „pełzająca” trawa też nadaje temu miejscu oryginalnego klimatu. Otoczenie jest ciężkie. W głębokim lesie odczuwa się głęboki niepokój. Pytanie jest jedno czy w takiej okolicy można dobrze żyć i postawić ciepły dom. Właśnie tam na miejscu, na małej i wąskiej działce, w głowie architekta zrodził się pomysł na Venom House – Never In the light always in the shadow.

Venom House, proj. Reform Architekt, wiz. Reform Architekt

Już wtedy Tomaszewski wiedział że to będzie wyjątkowy dom, dla wyjątkowego klienta, który miał sprecyzowane wymagania i doskonale wiedział czego potrzebuje. Venom House choć urodzony w mroku wydaje się chłodny i wrogi. To pierwsze wrażenie jest mylące, klient czuje integracje z domem, styl życia gospodarza jest stylem jaki obiera dom.

Ulubionym kolorem architekta jest czarny, miedzy innymi dlatego Tomaszewski chciał by budynek był właśnie w tym kolorze

Ludzie uważają że czarny to mroczny kolor, jednak jest inaczej. To najciemniejsza barwa, ze wszystkich kolorów. Pochłania i przyciąga najwięcej światła jakie na nią pada. Czarny pomaga w przemianie światła w ciepło, natomiast biały działa odwrotnie odbija światło: „ black new light”- mówi projektant .

Dom z własną duszą

Czarny dom jest przytulny tworzy ciepłe miejsce dla jego właściciela, dając mu poczucie bezpiecznego schronienia. Dom ma dusze i swoją energię, która codziennie daje właścicielowi pozytywne wibracje.

Kształt bryły nadaje przede wszystkim domowi tajemniczości i magii. Dom daje dużo, nie zabierając przy tym funkcjonalności. Szklany budynek pokrywają panele z blachy aluminiowej – wzór wycięć został precyzyjnie dopasowany do układu funkcjonalnego każdej elewacji - można poczuć że działają one jak żywy kostium, który zostaje „założony” na bryłę, sprawiając wrażenie iż pochłania ją w całości. Konstrukcja ze szkła nadaje budynkowi lekkości.

Venom House, proj. Reform Architekt, wiz. Reform Architekt

Całość projektu wygląda „nieziemsko”. Wszystko tworzy zgraną przestrzeń dodając bryle atrakcyjności i niebywałego nowoczesnego designu. Dom jest funkcjonalny i harmonijnie współgra ze stylem życia jaki prowadzi jego właściciel.

Venom House jest niezwykły, to zasługa architektonicznej odwagi projektanta oraz życiowej klienta. Tą niezwykłość widać już na pierwszy rzut oka. Architekt jak w każdym przypadku podczas tworzenia projektu skupił się na stylu życia i potrzebach swojego klienta. Z uwagi iż dom będzie na co dzień zamieszkały przez jedną osobę, projektant pozwolił sobie celowo na zakrycie części górnego piętra, ograniczając tym sposobem dostęp światła gdzie było one niepotrzebne. Góra wciąż jest piętrem funkcjonalnym natomiast budynek wygląda niebywale, gdyż faktura dachu daje wrażenie że staje się on niemal symbiontem próbującym zająć całą bryłę. Zamysłem twórcy było pokazanie bryły w ruchu.

(Nie)ruchomość w ruchu, wprawdzie bryła pozostaje nieruchoma, ale ruch ( a właściwie jego wrażenie) –dzięki nałożeniu „Kostiumu" na bryłę, załamaniom i przesunięciu płaszczyzn jak i zestawieniu różnych materiałów staje się nieodłącznym elementem architektury mówi Tomaszewski.

Możemy powiedzieć że wizjoner ożywił to co swej natury żywe nie jest. Dynamika zmieniającej się konstrukcji dachu powoduje, że budynek przestaje być jedynie funkcjonalną bryłą stając się ruchoma rzeźbą.

Ruchomy taras

Na dole jest piękny taras. Technologia, pozwala dostosować się do indywidualnych a nawet bieżących potrzeb użytkownika. Przykładem tego jest funkcja tarasu. Jest on wysuwany w górę i w dół, to gospodarz decyduje jakiej chce użyć konfiguracji.

Na parterze tarasu znajdują się meble wypoczynkowe sprzyjające relaxowi nad basenem w promieniach letniego słońca, jednak można to szybko zmienić , za dotknięciem jednego przycisku. Z dołu wysuwa się druga opcja czyli, drugi taras. Tam mamy do dyspozycji strefę umożliwiającą zrobienie grilla, stół z krzesłami do przyjęcia gości i zjedzeniu pysznego posiłku w przyjemnej atmosferze. Ta opcja jednocześnie daje dostęp ewentualnym gościom na górnym piętrze do luksusowego tarasu. Elementy ruchome tarasu dzięki swej mobilności tworzą różne konfiguracje ustawień, ich układ jest zależny od potrzeb gospodarza w danym momencie.

W tym projekcie ogród gra role tła. Mamy wrażenie iż całość projektu budynku niemal lewituje nad działką w tym właśnie nad ogrodem. Działka była wąska i mała, nie stanowiła natomiast problemu dla architekta aby znalazł się na niej równie specyficzny i innowacyjny basen.

Właściciel żyje z domem w idealnej symbiozie. Dom każdego dnia daje gospodarzowi moc. Venom House tkwi w wyobraźni.