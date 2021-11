Niezwykła bryła spod kreski Zaha Hadid Architects już otwarta. Architekci postawili na ekologię

9 listopada w chińskim Guangzhou nastąpiło oficjalne otwarcie zaprojektowanego przez Zaha Hadid Architects Infinitus Plaza. Powstały na rozciągającym się na ponad 45 tys. mkw. terenie po lotnisku Baiyun Airport budynek został zaprojektowany i zbudowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa i – jak często w przypadku Zaha Hadid Architects – intryguje nietuzinkową bryłą.

REKLAMA

Zlokalizowany w Guangzhou biurowiec o łącznej powierzchni użytkowej 185,643 mkw. oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe sprzyjające kreatywności i kontaktom w pracy, centrum badawcze w zakresie medycyny ziołowej z laboratoriami oceny bezpieczeństwa, a także centrum szkoleniowe, stworzone z myślą o organizacji wydarzeń oraz zajmującą 18 tys. mkw. część przeznaczoną na handel.

Nietuzinkowa bryła i proekologiczne materiały

Kształt bryły budynku będącego główną siedzibą producenta produktów ziołowych Infinitus China nawiązuje bezpośrednio do nazwy firmy, przywodząc na myśl swoim kształtem symbol nieskończoności ∞. Bryłę budynku tworzą w istocie dwie kubatury łączące się ze sobą na kilku poziomach, a całość zaprojektowana jest na ośmiu piętrach jako seria pętli nieskończoności.

We wnętrzach nietuzinkowy kształt bryły przekłada się na przestrzenie do pracy zachęcające do interakcji i komunikacji pomiędzy różnymi działami firmy. Centralne atria wewnątrz budynku i dziedzińce zewnętrzne usytuowane pomiędzy dwiema kubaturami oraz zlokalizowane w obrębie łączników przestrzenie wspólne, takie jak siłownia i sale do ćwiczeń, strefy relaksu, restauracja i kawiarnia ułatwiają komunikację, budują silne poczucie wspólnoty i definiują kulturę korporacyjną firmy.

Biurowiec został zaprojektowany i zbudowany w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Konstrukcja budynku została tak zaprojektowana, aby zminimalizować ilość wymaganego do jej wzniesienia betonu i zwiększyć stosunek zastosowanych materiałów nadających się do recyklingu. Ponad 25 tys. ton materiałów, takich jak stal, miedź, szkło, profile aluminiowe czy drewno wykorzystanych do budowy Infinitus Plaza pochodzi z recyklingu.

Fasady chroniące budynek przed przegrzaniem

Spektakularna złota fasada budynku o organicznym kształcie robi zawrotne wrażenie. Zanim jednak architekci zdecydowali o finalnym wyglądzie bryły, została przeprowadzona roczna analiza napromieniowania słonecznego, która pozwoliła określić jak szerokie powinny być zewnętrzne tarasy, aby zapewnić odpowiednie zacienienie budynku.

Również na podstawie analizy nasłonecznienia wybrano aluminiowe panele zacieniające, które dzięki perforacjom przepuszczają światło chroniąc jednocześnie budynek przed przegrzaniem. W budynku zastosowano również przeszklenia niskoemisyjne z podwójnym izolowaniem, które dodatkowo przyczyniają się do ochrony przed przegrzaniem pomieszczeń wewnątrz budynku, jednocześnie zapewniając izolację cieplną.

Nie tylko fasady zasługują na uwagę. 49,36 proc. powierzchni dachu całego obiektu stanowią dachy zielone, do których mikronawadniania wykorzystywana jest zebrana i odfiltrowana deszczówka. Na piętrach trzecim, siódmym i ósmym rosną lokalne zioła i rośliny. Również na dachach zaprojektowano ścieżki spacerowe i ścieżkę do biegania.

Nowe technologie