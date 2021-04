Niezwykła przebudowa od Reform Architekt

Re: Redwood House to najnowszy projekt architekta Marcina Tomaszewskiego z pracowni Reform Architekt. Inwestorzy nie chcieli burzyć obecnej na działce bryły, a przebudować ją. Tomaszewski skupił się na stworzeniu nie tylko ciekawej formy, ale też idealnie wpasowanego w otoczenie obiektu.

REKLAMA

Od zewnątrz fasada domu sprawia wrażenie, że mamy przed sobą dwa domy typu stodoła, połączone przeszklonym fragmentem. To, co charakteryzuje projekty Tomaszewskiego to mrok. W tym projekcie również go nie zabrakło, ale wszystko jest „po coś”. A jaka jest tajemnica tego domu? Pierwotnie wyglądał zupełnie inaczej. Re: Redwood House bazuje na przebudowie wcześniejszego budynku.

Dom osadzony w leśnym klimacie

Bez względu na to, czy projekt powstaje od podstaw, czy stanowi przebudowę już istniejącej bryły – za każdym razem przekonujemy się, że może powstać dom, który jeszcze bardziej zaskoczy nas niekonwencjonalną formą. Architekt Marcin Tomaszewski tym razem stanął przed wyzwaniem przebudowy domu powstałego przed dwudziestoma laty. Wykorzystując zastały rzut bryły, zaproponował prawdziwie mroczny, leśny azyl dla inwestorów.

- Ta dwupoziomowa budowla z dwuspadowym dachem swoją formą opiera się o istniejący dom, jednak różnica w odbiorze jest diametralna. Bryłę tworzą dwie stodoły połączone łącznikiem, obydwie ściśle do siebie nawiązują. Pościnane, szklane narożniki unowocześniły bryłę, z kolei okna w narożnikach to element dodany, z którego rozpościera się piękny widok na las – mówi architekt Marcin Tomaszewski z pracowni Reform Architekt.

Samo nawiązanie do popularnych obecnie stodół było zabiegiem pozwalającym stworzyć pewną strefowość we wnętrzach, dzięki czemu w środku jest wiele otwartych przestrzeni z wyraźnie zaznaczoną funkcją.

Inwestorzy obdarzyli architekta sporym zaufaniem, dając mu praktycznie wolną rękę. Dlatego powstał dom, gdzie lokalizacja miała ogromne znaczenie. Bryła miała być uzupełnieniem otoczenia, idealnie się w nie wpisując. Drewniana fasada i jej ciemne wykończenie spowodowały, że cały obiekt wkomponował się w otaczającą go naturę.

Wnętrze inspirowane lasem

Aby inwestorzy poczuli się jak w środku lasu, architekt zaproponował podobną scenerię również we wnętrzu domu. Zastosowanie drewna i betonu symbolizuje zamysł architekta, by stworzyć wnętrze jak najbardziej naturalne. Dużo tu czerni i szarości. Na podłodze beton a na suficie drewno. Wszystko jednak daje wrażenie przytulności ze względu na odpowiednio dobrane odcienie kolorystyczne. Przestrzeń ta sąsiaduje bezpośrednio z jadalnią i kuchnią, w której znajdziemy dużo lakierowanych frontów dzięki temu pięknie odbijają światło wpadające przez okna. Całość tych stref spinają lampy wykonane na indywidualne zamówienie– z wyglądu przypominające gałęzie.

„W mojej wizji, lampy miały wyglądać jak instalacje gałęzi w salonie. Mają nieliczne punkty świetlne, a zatem nie oświetlają całej przestrzeni - zupełnie jak w lesie, gdy światło słoneczne jedynie częściowo przedziera się przez drzewa” – mówi architekt.