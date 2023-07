Niezwykła wystawa plenerowa poświęcona oporowi w getcie warszawskim

Do 21 września br. na skwerze Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" w Warszawie można oglądać wystawę plenerową "Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim".

Projekt wystawy opracowała Grupa Projektowa Centrala.

Wystawa ma formę „ogrodu-wystawy” skłaniego do refleksji o korzeniach powstania kwietniowego, pokazując, jak zmieniała się działalność ruchu oporu w getcie, od edukacyjnej i pomocowej – aż po koncepcje walki zbrojnej.



Na skwerze Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" (przed Kinem Muranów) można oglądać niezwykłą wystawę plenerową pt. "Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim". Na zlecenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, unikatowy projekt opracowała Grupa Projektowa Centrala.

Zasadzone w drewnianej konstrukcji kobierca rośliny, zostały opisane tuż po wojnie przez botanika z Biura Odbudowy Stolicy Romana Kobendzę: jako pierwsze, w skrajnie niesprzyjających warunkach wyrosły na gruzach getta.

W takiej aranżacji, twórcy wystawy: dr Maria Ferenc (ŻIH) oraz Franciszek Bojańczyk (ŻIH) opowiadają o korzeniach powstania w getcie warszawskim i narastającym w nim oporze. Przybliżają sylwetki bohaterów, którzy stawiali opór okupantowi poprzez swoją działalność (społeczną, edukacyjną) oraz odwagę.

Szlama Bar Winer, Szmuel Bresław, Tosia Altman, Józef Lewartowski, Emanuel Ringelblum, Margalit Landau, Róża Symchowicz – to bohaterowie wystawy plenerowej towarzyszącej tegorocznemu Marszowi Pamięci, który odbył się 21 lipca (wystawę można oglądać do 21 września). Ich historie świadczą o tym, że opór w getcie warszawskim trwał prawie od samego początku. Jego symbolami są także rośliny wykorzystane na ekspozycji. Te same gatunki niemal 80 lat temu wyrosły na ruinach getta.

Rośliny wykorzystane na ekspozycji to te same gatunki, które niemal 80 lat temu wyrosły na ruinach getta. fot. Andrzej Stawiński

Wystawa plenerowa jest nieodłącznym elementem Marszu Pamięci. Przejście przez uczestników całej trasy i dotarcie do miejsca ekspozycji było równocześnie jej uroczystą inauguracją. W tym roku, na skwerze Batalionu Harcerskiego AK „Wigry” (przed Kinem Muranów) będzie można poznać historię początków oporu mieszkańców getta, a także siłę sprzeciwu natury, która nie dała się pokonać gruzom, w jakie okupant obrócił Dzielnicę Północną.

Tegoroczny Marsz Pamięci i towarzysząca mu świetna wystawa plenerowa pozwalają uczestnikom i widzom zagłębić się – za sprawą zieleni – prawie dosłownie, w najtajniejsze warstwy Warszawy, naszego miasta, które tak boleśnie zostało doświadczone w czasie niemieckiej okupacji w okresie II wojny światowej. Rośliny są zawsze symbolem odrodzenia i nadziei. W roku 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim chcemy podkreślać i przypominać, że bohaterski zryw żydowskiej społeczności, które poprzedzały codzienne walki o godność, był długo i starannie przygotowywany– mówi Dyrektor ŻIH Monika Krawczyk.

Ogród-wystawa

Grupa Centrala nadała wystawie jedyny w swoim rodzaju kształt: to drewniany stół-kwietnik, wokół którego rozmieszczone zostały zdjęcia i teksty, opowiadające o codziennej walce o przetrwanie jaką musieli toczyć mieszkańcy getta oraz o korzeniach ich oporu. Twórcy wystawy przybliżają sylwetki postaci, których historie dowodzą tego w sposób szczególny.

Opowiada ona m.in o naukowcu i społeczniku Emanuelu Ringelblumie, założycielu grupy Oneg Szabat i patronie Żydowskiego Instytutu Historycznego, pedagożce Rozie Symchowicz, która poświęciła swoje życie edukacji żydowskich dzieci, Szlamie Bel Winerowi, autorowi relacji z obozu w Chełmnie czy Tosi Altman – działaczce ruchu Ha-Szomer ha-Cair, zdobywającej broń dla Żydowskiej Organizacji Bojowej, a później walczącej w powstaniu.

Historia o cywilnych bohaterach i bohaterkach getta warszawskiego przeplata się z opowieścią o sile natury, spisanej przez botanika Romana Kobendzę tuż po wojnie. Jako pracownik Biura Odbudowy Stolicy zbadał i opisał zieleń odradzającą się w skrajnie niesprzyjających warunkach ruin getta. Rośliny zostały powtórnie wyhodowane przez architektkę krajobrazu Natalię Budnik: wśród nich m.in. dziewanna drobnokwiatowa (bliska krewna tej rośliny stała się inspiracją dla kształtu menory) czy kosmos podwójnie pierzasty, który witał powracających po wojnie do stolicy, za co otrzymał wdzięczną nazwę „warszawianka”.

Tak przemyślany „ogród-wystawa” skłania do refleksji o korzeniach powstania kwietniowego, w 80. rocznicę jego wybuchu, pokazując, jak zmieniała się działalność ruchu oporu w getcie, od edukacyjnej i pomocowej – aż po koncepcje walki zbrojnej.

„Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim” – wystawa plenerowa