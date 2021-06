Niezwykła wystawa poświęcona warszawskiej architektce zieleni

Warszawa jest jedną z najbardziej zielonych stolic Europy, a status ten zyskała po 1945 roku. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, poświęca wystawę czasową jednej z autorek tej przemiany. Ekspozycja „Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz” pokaże realizacje pionierki architektury krajobrazu w Polsce odpowiedzialnej za powojenną odbudowę warszawskich parków, skwerów i ogrodów. Muzeum Woli otwiera się dla publiczności już 16 czerwca.

REKLAMA

Cieszymy się, że po przerwie możemy ponownie zaprosić do jednego z naszych lokalnych oddziałów - Muzeum Woli – mówi dr Karolina Ziębińska-Lewandowska Dyrektorka Muzeum Warszawy. "Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz" to kolejna wystawa, która wpisuje się w szerszy program Muzeum Warszawy otwierający dyskusję na temat tego, jak zadbać o zrównoważony rozwój miasta i uczynić z niego przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców. Pozwala również przywrócić Warszawie ważną postać kobiecą i spojrzeć na znaną nam historię odbudowy stolicy z nowej perspektywy.

Projektantka warszawskiej zieleni

Kierowniczka Pracowni Zieleni w Biurze Odbudowy Stolicy, twórczyni założeń parkowych i zieleni otaczającej nowe osiedla mieszkaniowe, jak osiedle Szwoleżerów czy Sady Żoliborskie – Alina Scholtz to przykład nowocześnie myślącej kobiety z wizją. Jest autorką i współautorką takich realizacji jak tereny Toru Wyścigów Konnych na Służewcu czy Centralny Park Kultury (obecnie Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego). Na wystawie, obok tych kluczowych projektów, zobaczymy także przedwojenne modernistyczne ogrody, otoczenie polskich ambasad w Chinach czy Korei oraz odbudowaną zieleń Ogrodu Saskiego. Alina Scholtz zawsze projektowała pamiętając o zmienności zieleni w czasie. Dzięki jej ideom, jesienią na drogach do szkół dzieci mogły zbierać kasztany i korale jarzębiny, a w maju specjalnie posadzone drzewa o biało-czerwonych barwach kwiatów przypominały o świętach narodowych. Jej projekty wciąż inspirują do szukania zrównoważonych rozwiązań przyrodniczych i urbanistycznych. Są również źródłem narzędzi do działania wobec klimatycznych wyzwań, jakie przed nami stoją.

Pionierka architektury krajobrazu

Alina Scholtz to jedyna kobieta, którą wymienia się w licznych panteonach „ojców-założycieli” polskiej architektury krajobrazu, chociaż od samego początku istnienia kierunku była to dziedzina silnie sfeminizowana. Do dziś architektura krajobrazu bywa traktowana jako służebna wobec architektury i często przypisuje się jej głównie funkcję „ozdobną”. Takie hierarchiczne spojrzenie sprawia, że także kobiety projektujące w dziale „Zieleni” w Biurze Odbudowy Stolicy i Biurze Urbanistycznym Warszawy były pomijane w kolejnych opracowaniach o powojniu i wiele z nich pozostaje anonimowych.

Dziś, w obliczu katastrofy klimatycznej chcemy dowartościować zawód architektki krajobrazu – mówi Klara Czerniewska-Andryszczyk – współkuratorka wystawy. – Zależy nam na odczarowaniu architektury krajobrazu, postrzeganej jako projektowanie dekoracji raczej niż w pełni funkcjonalnych elementów przestrzeni. Chcemy dowartościować zieleń jako niezbędny – równoważny z zabudową – element miejskiej tkanki. Ewa Perlińska-Kobierzyńska – współkuratorka wystawy dodaje: Celem wystawy jest też odzyskanie Aliny Scholtz dla historii architektury, historii Warszawy, i sprawienie, by obiekty przez nią tworzone zostały objęte ochroną, tak jak ochroną obejmuje się zabytki architektury.

W warsztacie architektki krajobrazu