Niezwykłe artefakty na terenie byłej Stoczni Gdańskiej

Obrys rozebranego budynku szpitala stoczniowego, kadłub z rozebranego w grudniu 2022 r. okrętu ORP Kopernik, stare budki telefoniczne - to przykłady niezwykłych artefaktów, które stanęły na terenach byłej Stoczni Gdańskiej.

REKLAMA

Dobiega końca przebudowa i rewaloryzacja odcinka ulicy Doki w Gdańsku.

Projekt realizowany jest w ramach powstającej na sąsiednim terenie inwestycji DOKI, za którą odpowiadają firmy Euro Styl i Torus.

Na terenie pojawiło się już wiele ciekawych artefaktów, m.in. tablice informacyjne, stoczniowe znaki drogowe, obrys dawnego szpitala stoczniowego, charakterystyczna budka telefoniczna czy fragment kadłuba na platformie kolejowej.

Całe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w oparciu o wytyczne Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także dokumentację zdjęciową i makietę terenu stoczni znajdującą się w historycznej Sali BHP.

Firma Euro Styl wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz Miasta Gdańska, a także Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjęła się w 2020 roku opracowania projektu i zrealizowania Przebudowy i Rewaloryzacji Odcinka Ulicy Doki - na odcinku od historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej do ulicy Ks. J. Popiełuszki.

Projekt ten został wspólnie sfinansowany przez inwestorów wielofunkcyjnej inwestycji DOKI realizowanej na przyległym terenie przez spółki Euro Styl i Torus, jako uzupełnienie zagospodarowania jej otoczenia. Zakres prac jest przedmiotem umowy z Miastem i oprócz zrealizowanej inwestycji drogowej i infrastrukturalnej, stanowi wspólny wkład inwestorów w rozwój tej części miasta.

Miastotwórczy charakter i ukłon w stronę dziedzictwa

Przywrócenie historycznego układu drogowego z elementami małej architektury i zielenią nawiązującą do historycznego wyglądu tej przestrzeni wraz z jej uporządkowaniem ma nie tylko miastotwórczy charakter, ale przede wszystkim stanowi przestrzenny kontekst dla zachowanych oryginalnych elementów takich jak brama nr 2 z portiernią, budynek Sali BHP oraz fragment zachowanej ulicy Kadłubowców. Dzięki temu w należyty sposób podkreśla historię i dziedzictwo tego terenu, który staraniem wielu środowisk ubiega się o należne mu miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

To był pod wieloma względami projekt wyjątkowy, znacznie wykraczający swoim zakresem poza typowe, realizowane przez nas wiele razy tzw. „umowy szesnastkowe” towarzyszące inwestycjom. Staraliśmy się z należytą starannością i odpowiedzialnością zagospodarować ten historycznie ważny teren. Wierzę, że udało nam się nie tylko go uporządkować pod względem technicznym, w zakresie infrastruktury, ale również odtworzyć przestrzeń, w której lepiej odnajdywane i odczytywane są konteksty elementów wystaw prezentowanych w Europejskim Centrum Solidarności oraz w Sali BHP – mówi Radosław Beneda, dyrektor działu inwestycji w spółce Euro Styl, autor projektu.

Staranne zagospodarowanie terenu

W ramach rewaloryzacji odtworzony został dawny układ stoczniowych ulic: Głównej wraz z odcinkiem ulicy Dyrekcyjnej i zachowanym oryginalnym odcinkiem ulicy Kadłubowców. Przebudowa obejmowała nawierzchnię i jej układ - przywrócona została ta historyczna, tzn. na głównym ciągu dawnej jezdni ułożona została kostka granitowa oraz płyty chodnikowe na odtworzonych odcinkach chodników. Ponadto prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem systemu odwodnienia, kanalizacji sanitarnej z jej częściową rozbudową, rozbudowę wraz ze spięciem w pętlę istniejącego wodociągu oraz wykonanie oświetlenia terenu.

Szczególnymi, symbolicznymi elementami są przywrócone i odtworzone w ramach projektu liczne artefakty, które były ważnymi składowymi stoczniowego krajobrazu. Jednym z nich jest szpital stoczniowy – miejsce symbol - do którego nawiązano obrysem budynku i stalową ramą w miejscu usytuowania drzwi wejściowych.

Elementy te stanowią teraz uzupełnienie zewnętrznej ekspozycji dla wystawy stałej znajdującej się w Europejskim Centrum Solidarności. W ECS wyeksponowane są oryginalne drzwi, które zostały przestrzelone kulami wystrzelonymi ze stanowiska karabinu maszynowego ustawionego przed stoczniową bramą – miało to miejsce 16 grudnia 1970 roku w trakcie ataku na strajkujących w stoczni robotników.

To niezwykle ważny „świadek” historycznych wydarzeń. W sposób bezpośredni i namacalny dowodzi celów i przebiegu wydarzeń, których ofiary zostały upamiętnione poprzez późniejsze ustawienie Pomnika Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności. Wydarzenia te przyczyniły się do powstania Solidarności jako ruchu społecznego sprzeciwu i walki o godność, a ostatecznie o wolność Polski.

Artefakty, które pojawiły się na terenie

Fragment kadłuba statku na platformie kolejowej – sama platforma kolejowa, ustawiona na odtwarzanym i uzupełnianym odcinku torowiska na ul. Kadłubowców, jest elementem dopełniającym rekonstruowaną przestrzeń. Ma charakter dekoracyjno-inscenizacyjny, ale pełni też praktyczną funkcję oddzielając ruch kołowy od ruchu pieszego.

Z kolei umiejscowiony na niej kadłub pochodzi z rozebranego w grudniu 2022 roku w Stoczni Remontowej okrętu ORP Kopernik. Był to statek arktyczny, o specjalnym przeznaczeniu, przez co miał wzmocniony kadłub i poszycie. Został zaprojektowany w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 2 w Gdańsku i zbudowany w Stoczni Północnej w 1971 r. Miał 73 m długości, 11 m szerokości i wyporność 1540 t. Posiadał numer taktyczny 261, służbę pełnił do 2005 r.

Fragment kadłuba statku na platformie kolejowej, fot. mat. prasowe

Budka telefoniczna – to element, który został odtworzony na podstawie makiety terenu znajdującej się w Sali BHP. Niegdyś budka stała obok jednego z dwóch kiosków funkcjonujących na tym terenie i była charakterystycznym punktem tej przestrzeni. Jest to kontekstowe i lokalizacyjne nawiązanie do tego, co się tutaj znajdowało gdy funkcjonowała stocznia.

Budka telefoniczna, fot. mat. prasowe

Gabloty informacyjne – to charakterystyczne elementy małej architektury tego fragmentu terenu stoczniowego. Gabloty umiejscowione wzdłuż głównego chodnika mijali niegdyś wchodzący i wychodzący z zakładu robotnicy, a w czasie strajków wieszane były w nich wycinki z prasy międzynarodowej, w której wydarzenia ze Stoczni Gdańskiej były skrupulatnie relacjonowane i komentowane. W gablotach planowane jest umieszczenie replik dawnych wycinków prasowych.

Gabloty informacyjne, fot. mat. prasowe

Stoczniowe znaki drogowe – kiedyś opisywały nie tylko zasady ruchu na terenie Stoczni Gdańskiej, ale też wskazywały charakterystyczne miejsca na dawnej ulicy Głównej, takie jak szpital czy przejazdy kolejowe na skrzyżowaniu z ulicą Kadłubowców. Znaki zostały odtworzone w swojej pierwotnej lokalizacji w dawnym kształcie i funkcji.

Stoczniowe znaki drogowe, fot. mat. prasowe

Tablica z planem stoczni (pojawi się niebawem) – to kolejny charakterystyczny element przestrzeni tego miejsca, odtworzony w formie umożliwiającej dodatkowe umieszczenie na jej rewersie współczesnego planu terenu dawnej stoczni. Na jej bokach są z kolei oznaczenia nakierowujące na wejście do Europejskiego Centrum Solidarności.

„Świadek” – upamiętnione miejsce po szpitalu stoczniowym – portal wejściowy, który symbolizuje stalowa rama i odtworzony zarys budynku to rodzaj „inscenizacji historycznej”. Są swoistym dopełnieniem plenerowym wystawy stałej znajdującej się w sąsiednim budynku ECS. Stanowią też kontekst dla Dioramy Stoczniowej znajdującej się w budynku historycznej Sali BHP.

„Świadek” – upamiętnione miejsce po szpitalu stoczniowym, obrys szpitala. fot. mat. prasowe

Obrys rozebranego budynku szpitala stoczniowego ma postać punktowo wyniesionego, niskiego ceglanego muru z symbolicznym odwzorowaniem narożnego wejścia. Wkomponowana w mur stalowa rama znajduje się dokładnie w miejscu, w którym znajdowały się drzwi ostrzelane w grudniu 1970 r. Przed nią, na fragmencie odtwarzanego słupa umieszczono tablicę pamiątkową.

Fragment pozostałości kanału technicznego – w ramach zachowania oryginalnych elementów tej przestrzeni zaadoptowano do nowego zastosowania pozostałość fragmentu nieczynnego kanału technologicznego. Służy on obecnie do odprowadzenia wody opadowej w ramach systemu małej retencji powierzchniowej.

Zieleń i mała architektura dopełnieniem stoczniowego krajobrazu

Istotnym elementem tej rekonstruowanej przestrzeni jest zieleń. Była ona nie tylko tłem ważnych wydarzeń, ale także współtworzyła charakter tej części stoczniowego terenu, który w swojej naturze był intensywnie przekształcony i zabudowany, natomiast na tym odcinku, w rejonie wjazdu i głównego dojazdu do budynku dyrekcji, miał on bardziej otwartą i niemal parkową formę.

Zaprojektowana wysoka zieleń w formie szpalerów wyznaczała główne ciągi a zieleń niska, w formie klombów kwietnych, kształtowała i uzupełniała skwery i przestrzeń wejściową m.in. do Sali BHP. Niskie, strzyżone żywopłoty nawiązują więc do historycznie występujących w tej przestrzeni form porządkujących ciągi piesze.

Jako uzupełniające elementy małej architektury zaproponowano nowoczesne meble – miejskie ławki, ławki z oparciami oraz dopasowane stylistycznie śmietniki - wszystkie nawiązujące charakterem do form tymczasowych mebli, jakie można było spotkać na tym terenie w okresie strajków. Zaprojektowane lampy, choć mają współczesną formę, w zakresie kształtu opraw czy formy słupa także nawiązują do tych historycznych.