Niezwykłe wizje architektury zainspirowanej... logami znanych marek

Istnieją marki, których loga na stałe wpisały się w kulturę masową, stanowiąc nie tylko znak rozpoznawczy danego brandu, ale również inspiracje dla różnych form wyrazu, także architektury. Karina Wiciak, założycielka pracowni Wamhouse stworzyła serię projektów koncepcyjnych, w których wzorowała się na rozpoznawalnych na całym świecie logach znanych firm.

Architektura konceptualna rządzi się swoimi prawami – twórca ma w niej zdecydowanie mniej ograniczeń niż przy tworzeniu projektów pod konkretną realizację. Można popuścić wodze fantazji i stworzyć coś szalonego… co następnie zaintryguje i przyciągnie uwagę międzynarodowych mediów, takich jak np. popularny portal poświęcony designowi i architekturze, Dezeen.

Architekt Karina Wiciak stworzyła serię projektów domów, których forma zainspirowana jest logami znanych, międzynarodowych korporacji – głównie z branży motoryzacyjnej, ale znalazła się wśród nich również kultowa marka odzieży sportowej. Jak zaznacza autorka projektów, pomimo iż są one pracami koncepcyjnymi, każdy z nich jest zaplanowany tak, aby był w pełni funkcjonalny w środku i każdy mógłby zostać wybudowany w rzeczywistości. – Zachowane są tutaj i zasady konstrukcji, i zasady ergonomii, chociaż budowa tych domów będzie w pewnym stopniu wymagała nietypowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. Nie będzie to budowa z typowych, dostępnych prefabrykatów – wyjaśnia Karina Wiciak, założycielka Wamhouse i autorka projektów.

Pierwszym z serii domów jest zainspirowany logiem marki produkującej odzież i obuwie sportowe, Trihouse. Mający formę trójkąta budynek składa się z trzech betonowych pasów oddzielonych od siebie dużymi przeszkleniami, które dają prześwity na szerokości całego budynku. We wnętrzach w miejscu prześwitów, architekt zaplanowała szklane ściany działowe, tak aby efekt widoku "na przestrzał" mógł być zachowany. Można je jednak przesłonić żaluzjami lub zasłonami. Budynek ma aż cztery kondygnacje, na których architekt zaplanowała szczegółowy podział funkcji: otwarta strefa dzienna na parterze, strefa relaksu z otwartą sypialnią połączoną z pokojem kąpielowym na ostatnim piętrze etc.

Drugi z serii Rhombhouse ma kształt rombu i nawiązuje do formy loga francuskiego producenta samochodów. Również tutaj przeszklenia zapewniają prześwit i widok na tył domu, a aranżacja funkcji we wnętrzach odpowiada dość tradycyjnemu podziałowi. Budynek ma ok. 270 mkw. Powierzchni. Kolejną bryłą zainspirowaną logiem marki samochodowej jest Crosshouse – tutaj dla odmiany okna widoczne są tylko od fronty i z tyłu domu, a budynek przedzielony został betonową ścianą. Kształt budynku i wspomniana przegroda wewnętrzna bezpośrednio wpłynęły na podział funkcji we wnętrzach, zorganizowany wzdłuż właśnie tej ściany. I tak, na froncie domu znalazły się kuchnia (parter), salon (półpiętro) oraz jadalnia (pierwsze piętro). Z kolei z tyłu domu zaplanowano łazienki, garderobę, gabinet, bibliotekę czy sypialnie.