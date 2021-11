Niezwykły budynek w ścisłym centrum Łodzi. Startuje budowa Białej Kamienicy

Ścisłe centrum Łodzi, siedem kondygnacji - na sześciu z nich aż 69 luksusowych mieszkań, w tym kilka apartamentów, zaś na siódmej wspólny taras z widokiem na Łódź. U zbiegu ul. Zachodniej i Więckowskiego rozpoczyna się budowa Białej Kamienicy.

Nowy dom wielorodzinny, na pustej dotąd działce u zbiegu ul. Zachodniej z ul. Więckowskiego, wzniesie spółka Yuniversal Development. Budynek o wysokości siedmiu kondygnacji z 69 mieszkaniami, 2 lokalami usługowymi w parterze, podziemnym garażem i parkingiem na poziomie 0 zaprojektował prof. Robert Sobański z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Nie ukrywa, że budynek jest jego osobistym hołdem dla łódzkiego detalu architektonicznego i ma to swoje odzwierciedlenie na elewacjach w postaci okazałych rozet, które będą zdobić gmach od strony ulicy, oraz innych zdobień.

- Historia tego miejsca to po prostu historia Łodzi, czyli miasta niezwykle zróżnicowanego pod względem architektonicznym. Będąc w Łodzi nie czerpać z tego bogactwa byłoby grzechem - mówi o swych inspiracjach projektant gmachu, którego bryła nawiązuje do XIX-wiecznego stylu wielkomiejskiego.

Na najwyższej kondygnacji architekt zaprojektował wspólny taras widokowy. W domu będą dwie klatki schodowe, winda, rowerownia i komórki lokatorskie. - Dokonamy wszelkich starań, żeby efekt końcowy odpowiadał temu, co widać na wizualizacjach. Zależało nam, żeby projekt Białej Kamienicy wpisywał się w historię i tradycję miasta - powiedział Antoni Piekut, prezes Yuniversal Development. Zapowiedział też standard wykonania na najwyższym poziomie, z którym korespondować będą ceny: od 8,5 tys. zł do 12 tys. zł za mkw. (lokale o powierzchni od 29,5 do 160 mkw. z tarasami lub loggiami albo balkonami). Pierwsze lokale już zostały sprzedane.

Budowa domu potrwa około dwóch lat. Lokalizacja w ścisłej zabudowie śródmiejskiej czyni przedsięwzięcie bardzo złożonym logistycznie.

Biała Kamienica jest drugą inwestycją Yuniversal Development w Łodzi (pierwszą jest niewielkie osiedle na Chojnach), ale nie ostatnią. Spółka przygotowuje się do budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Dzwonowej.