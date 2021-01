Niezwykły budynek z drewna doceniony w międzynarodowym konkursie. To projekt studentki PWr

Inspiracje tradycją budowlaną Skandynawii, symbolika drzewa, a także nowoczesne rozwiązania, jak szkło o zmiennej transparentności czy system zarządzania budynkiem sterowany z poziomu urządzeń mobilnych - to wszystko znajdziemy w niezwykłym projekcie sztokholmskiej fabryki drewna autorstwa studentki Politechniki Wrocławskiej, Marii Bardy, który został doceniony w międzynarodowym konkursie architektonicznym.

Projekt „Drewno działa(ń)- Centrum Warsztatowe, Sztokholm” studentki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – Marii Bardy – zdobył drugą nagrodę w organizowanym w Hiszpanii konkursie „You’re ON”. Na konkurs nadesłano niemal 400 prac z całego świata, spośród których jury wyłoniło trzy najlepsze.

Koncepcja drewnianego centrum warsztatowego w zabytkowej części Sztokholmu jest jednocześnie pracą inżynierską autorki napisaną pod opieką promotor dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej z Katedry Architektury i Sztuk Wizualnych oraz projektem wykonanym na inny konkurs architektoniczny – #STOCKHOLMCALL organizacji Start for talents. Zadaniem było w nim zaprojektowanie „sztokholmskiej fabryki drewna” – miejsca, które będzie centrum warsztatowym i laboratoriami do obróbki drewna oraz terenami wystawowymi. Ma łączyć rzemieślników i projektantów przyczyniających się do utrzymywania miejscowej tradycji, a także przyciągać turystów.

Obiekt miałby stanąć w Sztokholmie, na wyspie Stadsholen, w części Starego Miasta – Gamla Stan, czyli w historycznej i zabytkowej dzielnicy stolicy Szwecji.

Drewno w centrum uwagi

Maria Barda postawiła na drewno jako materiał konstrukcyjny, wskazując na kwestie ekologiczne związane z takim rozwiązaniem – drewno jest bowiem lekkie, tanie i trwałe, a do tego odnawialne. Dlatego branża budowlana stale rozwija jego możliwości konstrukcyjne, a na świecie powstają coraz wyższe drewniane obiekty.

Przede wszystkim jednak ten surowiec ma szczególne znaczenie w krajach skandynawskich, gdzie tradycyjne budownictwo drewniane to istotny element tożsamości narodowej. – Do dziś drewno jest tam najbardziej powszechnym materiałem – podkreśla Barda. – Zaprojektowane przeze mnie centrum warsztatowe jest kontynuacją tradycji, łącząc fundamentalne wartości ze znakiem współczesności – próbą projektowania nowatorskich rozwiązań i stworzenia niepowtarzalnej, inspirującej przestrzeni. Architektura ma łączyć się z designem, sztuką i dziedzictwem zakorzenionych tradycji nordyckich, tworząc łącznik pomiędzy miejskim i kulturowym życiem stolicy – dodaje autorka projektu.

W nawiązaniu do Skandynawskiej tradycji

Studentka zaprojektowała obiekt, którego zewnętrzna rusztowa konstrukcja nawiązuje do tradycyjnej w Skandynawii konstrukcji ramowej. Do dzisiaj zachowały się tam budynki klepkowe, których głównym elementem jest rama (grid). Propozycja Bardy jest rozwinięciem tradycyjnego układu wiązarowo-płatwiowego w konstrukcji ramowej (otoczonej podwójną szklaną fasadą). Równie oryginalne jest wnętrze budynku, w którym także zastosowała to rozwiązanie, ale ramy miałyby zakrzywione formy i wypełniałyby je „bloby” o organicznych kształtach. W ich wnętrzu powstałyby strefy warsztatowe.