Niezwykły mural, który jest także... hotelem dla pszczół

Na ścianie obok Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na placu Grunwaldzkim odsłonięty został uczelniany mural. Powstał on w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego i jest nie tylko piękną, edukacyjną ilustracją, ale też hotelem dla pszczół murarek.

ONZ szacuje, że pszczoły zapylają aż 71 ze stu gatunków roślin, dzięki którym uzyskujemy 90 proc. żywności na świecie. Ich rola w ekosystemie jest ogromna! Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę, nie tylko ekologiczną.

Badania pszczół i ich produktów Uniwersytet prowadzi od wielu lat. W kadrze znajdują się naukowcy, którzy należą do grona najlepszych znawców pszczelich zwyczajów i problemów zdrowotnych tych owadów w kraju. Uczelnia posiada swoje pasieki i swój miód, a teraz również pszczeli mural, który nie jest tylko piękną, edukacyjną ilustracją. W przymocowanych do ściany dwudziestu domkach mieszkają pszczoły murarki – łagodne, bezpieczne dla ludzi owady, które doskonale radzą sobie z zapylaniem roślin.

– Pomysł, by ta ściana stała się jednym z charakterystycznych miejsc naszego miasta, chodził nam po głowie od dłuższego czasu – przyznaje rektor prof. Jarosław Bosy. – Chcieliśmy nie tylko nietypowo zazielenić miejsce, którym w czasie roku akademickiego przechodzi codziennie nawet kilka tysięcy ludzi. Chcieliśmy też, by to miejsce łączyło nas – studentów, absolwentów i wykładowców, zarówno ideą, którą wyraża namalowane na ścianie hasło „Mamy zielone pojęcie”, jak poczuciem wspólnoty, która będzie zamykana w kadrze podczas wspólnych, pamiątkowych zdjęć – dodaje.

Mural zaprojektował i namalował wrocławski artysta Wojciech Kołacz (Otecki). Jak podkreśla, zawsze stara się, by jego prace miały nie tylko wymiar artystyczny, ale i edukacyjny, by niosły ze sobą jakieś przesłanie, skłaniały do refleksji czy odkrywania ponadczasowych prawd.