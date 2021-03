Niezwykły projekt spod kreski Mobius Architekci

Modernistyczna bryła, minimalizm detalu i pierwszoplanowa rola przyrody to cechy charakterystyczne nietuzinkowego projektu spod kreski Mobius Architekci, Tree House.

Najnowszy projekt biura Mobius Architekci stanie między starymi drzewami, wkomponowując się w otoczenie zastosowanymi materiałami, takimi jak drewno, kamień i szkło.

Projekt ma oryginalną bryłę, z piętrem, które przyjmie formę kręgu wyciętego z pnia, opartego na nieregularnie ustawionych podporach.

Podpory wykonane zostaną ze stali kortenowskiej, która po skorodowaniu będzie przypominać korę sosny.

Natura nie jest tłem dla modernistycznej architektury, a jej kontekstem. Na tyle ważnym, by stać się najcenniejszą inspiracją. Dowodem na tę tezę biura Mobius Architekci jest najnowszy projekt Przemka Olczyka. Lewitująca organiczna struktura ma osiąść na słupach, które z czasem upodobnią się do sosen, a motywem przewodnim będzie okrąg, doskonale znany z przekroju pnia. Tree House uczy nas nowego spojrzenia na naturę. I na architekturę.

Zagości między starymi drzewami w centralnej części Polski. – Lubię, gdy budynek ma odniesie do otoczenia, ono ogromnie inspiruje – mówi Przemek Olczyk, autor projektu z pracowni Przemek Olczyk Mobius Architekci. Piętro zawiśnie w lesie, przyjmując formę kręgu wyciętego z pnia. Sprawi wrażenie, jakby nie dotykało podłoża, gdyż oprze się na nieregularnie ustawionych podporach.

– Zastosujemy stalowe słupy cortenowe, które po skorodowaniu będą wyglądały jak kora sosny – opisuje Olczyk. Okrągły plaster pnia w wizji architekta ma przypominać organiczną strukturę, jest niczym drewniane pudełko, zbyt lekkie, by opaść do samego runa. Osiadając wysoko wśród drzew, odsłoni mieszkańcom ciekawą perspektywę i niezwykły widok na las, ale też na sama architekturę domu.

Powieszenie takiej struktury na nieregularnie rozmieszczonych „pniach” jest największym wyzwaniem tego projektu. - To nietypowe rozwiązanie, skomplikowane architektonicznie i konstrukcyjnie - tłumaczy Olczyk.

Jedynie parter budynku będzie elementem wyraźnie zintegrowanym z podłożem. Lekkości nada mu jednak ukośna linia elewacji i pozioma ściana przeszkleń w półotwartej części mieszkalnej. Jej przedłużeniem będzie pusta panoramiczna przestrzeń. Zwieńczona tylko płaskim dachem stworzy doskonałe ramy dla krajobrazu. W innym miejscu atrium sięgnie ku górze, do piętra zawieszonego niczym lewitujący spodek i wreszcie wyżej aż do koron drzew. To tu nastąpi prawdziwe otwarcie na naturę.