Niezwykły projekt studentek Politechniki Poznańskiej. Oto Centrum Wiedzy Kognitarium

Studentki wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej - Daria Pyjor i Zuzanna Siwek - stworzyły projekt Centrum Wiedzy Kognitarium, który mógłby być częścią Politechniki Koszalińskiej. Praca zdobyła główną nagrodę w kategorii Architektura w 41. edycji Konkursu im. Prof. Władysława Czarneckiego.

Celem projektu było stworzenie budynku biblioteki Politechniki Koszalińskiej, który stanowiłby rozbudowę kampusu przy ulicy Śniadeckich. Obiekt ten miał stać się „sercem” zabudowań uczelni, miejscem zdobywania wiedzy, ale równocześnie przestrzenią spotkań studentów. By podkreślić jego rangę, architektki zdecydowały się na zlokalizowanie go na osi alei wytyczonej przez istniejące budynki laboratoriów.

Sama działka, jak i najbliższa okolica, to w dużej mierze płaskie i puste przestrzenie, dlatego, by zniwelować efekt przytłoczenia, wprowadzono półotwartą strefę wypoczynku – wewnętrzny dziedziniec z zielenią i fontanną. Dynamiki tej prostej formie budynku dodało obrócenie bryły powyżej parteru o 10 stopni. Dzięki temu jej górna i dolna część zaczęły się przenikać, co zostało wykorzystane zarówno w projektowaniu zewnętrza, jak i wnętrz biblioteki.

Pod względem funkcjonalnym obiekt podzielono na trzy strefy. Pierwsza z nich – magazynowania wraz z pomieszczeniami technicznymi - znajduje się na kondygnacji podziemnej. Drugą – publiczną – usytuowano na poziomach 0 i 1. Składają się na nią wypożyczalnia główna wraz z filiami Biblioteki Lekarskiej i Publicznej Biblioteki Koszalińskiej, kawiarnia, strefa wystawiennicza, czytelnia główna, pokoje pracy indywidualnej, sale konferencyjne i zaplecza sanitarne. Na poziomie 2 zlokalizowano strefę trzecią - biurową. Elewację wykończono naturalnymi materiałami, subtelnie podkreślającymi różnicę w ukształtowaniu brył – dolną część budynku obłożono płytkami ceglanymi o wydłużonym formacie w ciepłoszarym kolorze, natomiast górną – płytami z wapienia.