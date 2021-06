Niezwykły projekt z Józefowem w roli głównej. Oto proekologiczny kompleks biblioteczno-przedszkolny

Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie został stworzony na potrzeby konkursu organizowanego przez SARP przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) i biuro FrontArchitects.

Myśląc o idealnym miejscu do nauki dla najmłodszych, pierwszym obrazem pojawiającym się w głowie jest przestrzeń pełna zieleni, zapewniająca kontakt z naturą i spokojne dorastanie. Podobnie jest, gdy szukamy miejsca relaksu w którym w ciszy i otoczeniu przyrody moglibyśmy oddać się na chwilę książce

zapominając o wszystkim. Kontynuując tę myśl wyznaczono główne cele dla projektowanej koncepcji. Chęć wykreowania miejsca, które pozwoliłoby zarówno dzieciom jak i dorosłym na wyrwanie się z codzienności pełnej betonu, zamkniętej w ścianach biur i mieszkań, stała się główną ideą projektu. Wykorzystując potencjał lokalizacji oraz gęsto rosnących na jej terenie drzew, stworzono koncepcję architektoniczną, o której z pełną świadomością można powiedzieć, że jest to nie tylko ‐ „BUDYNEK W LESIE”, lecz również „LAS W BUDYNKU”.

Poprzez ciągły rozwój i dążenie do optymalizacji oraz doskonalenia nowych technologii ludzie stopniowo odwracali się od ich naturalnego środowiska. Pomimo świadomości jego zalet, zmienili swoje podejście do przyrody, bardziej wartościując korzyści płynące z rozwijania przemysłu i zwiększania swoich zysków. Na szczęście ostatnie lata pokazują coraz większą chęć powrotu do natury oraz stopniowo rosnący udział przyrody zarówno w życiu codziennym jak i w architekturze. Zmiana przyzwyczajeń społeczeństwa jest jednak procesem długotrwałym i wymagającym ciągłej rozmowy oraz edukacji od lat najmłodszych. Proponowana koncepcja przedszkola i biblioteki jest nie tylko

przykładem budynku zrównoważonego architektonicznie, lecz również obowiązkową „lekturą”, której „czytelnicy” mogą dowiedzieć się w jaki sposób podejmować świadome ekologicznie decyzje i wprowadzać w swoim życiu dobre nawyki.

Rozpoczynając od recyklingu będącego absolutną podstawą postawy pro‐eko, proponowany budynek zaznajamia swoich użytkowników z coraz bardziej rozbudowanymi pojęciami takimi jak np. cykl życia budynku. Będąc ogromną ingerencją w istniejący aktualnie ekosystem, koncepcja pokazuje rozwiązania dzięki, którym już na etapie projektu możemy zniwelować lub zrekompensować

negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Lokalizacja budynku w strefie najmniejszego zagęszczenia drzew pozwala na ograniczenie wycinki do niezbędnego minimum, a wykorzystanie zebranego podczas niej drewna na elewacji budynku umożliwi obniżenie śladu węglowego generowanego podczas

procesu budowlanego. Dzięki konstrukcji wykonanej w technologii drewna klejonego CLT w przyszłości możliwa będzie łatwa zmiana funkcji budynku, a nawet odzysk poszczególnych elementów konstrukcyjnych i ich ponowne wykorzystanie.