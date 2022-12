Nikiszowiec i Giszowiec rowerowo połączone

Odległość od zabytkowych katowickich zabudowań w Nikiszowcu do Giszowca to 2,4 km. Teraz ten dystans można pokonać na rowerze, korzystając z przeznaczonej dla jednośladów infrastruktury. Odebrana została nowa droga rowerowa, biegnąca wzdłuż ul. Szopienickiej.

- Wielu miłośników jazdy na rowerze czekało na tę inwestycję. Droga rowerowa łącząca Nikiszowiec z Giszowcem nie tylko usprawni przemieszczanie się między tymi dzielnicami, ale także pozwoli na zwiedzanie tych zabytkowych dzielnic właśnie przy użyciu rowerów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Cieszę się, że ta inwestycja została ukończona, a kolejne są w realizacji lub w trakcie przygotowań. Opracowywane są dokumentacje projektowe dla kolejnych dróg rowerowych – w tym dla równie oczekiwanej przez rowerzystów velostrady. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku rozpocznie się budowa pierwszego jej etapu – dodaje prezydent.

Nowa droga rowerowa została poprowadzona po wschodniej stronie ul. Szopienickiej. Jej początek zlokalizowany jest w okolicach skrzyżowania z ul. Bernarda Krawczyka, skąd biegnie do ul. Mysłowickiej w Giszowcu. W ramach inwestycji powstała nie tylko asfaltowa droga dla rowerów z poziomym i pionowym oznakowaniem, ale także nowe chodniki i dodatkowe oświetlenie uliczne.

Budowa tej drogi rowerowej rozpoczęła się w marcu tego roku i trwała do końca września. Następnie Katowickie Inwestycje S.A. przystąpiły do procedury odbiorowej. Wartość tej inwestycji to niespełna 4,5 mln zł.