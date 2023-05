Noc Muzeów na warszawskich ulicach. Przejażdżka „ogórkiem” i inne atrakcje

Zabytkowe „ogórki”, ikarusy, „parówki” i „akwaria” będą jeździły w sobotę po ulicach Warszawy. A to nie koniec atrakcji jakie ZTM Warszawa przygotował na Noc Muzeów.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie włącza się w obchody Nocy Muzeów.

W sobotę na ulice Warszawy wyjadą zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej.

Będzie można też zwiedzić miejsce, do którego normalnie nie ma dostępu czyli Centrum Zarządzania Parkingami P+R przy stacji metra Młociny.

Noc Muzeów to wspaniała okazja do tego, by bawić się do późna, a przy okazji poznać historię lub czegoś się nauczyć. Wiele warszawskich instytucji włącza się w tę akcję, więc każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaprasza na komunikacyjne atrakcje – nie tylko fanów transportu publicznego, ale wszystkich, którzy chcą zobaczyć coś niezwykłego, zajrzeć za kulisy, dotknąć, powspominać lub dowiedzieć się czegoś nowego.

Podróż w czasie ulicami Warszawy

Podczas Nocy Muzeów będzie można cofnąć się w czasie. Tradycyjnie już, ulicami Warszawy przejadą komunikacyjne parady autobusowa i tramwajowa. W pewnym momencie „staruszki” się połączą i pojadą razem, bo przecież od wielu lat uzupełniają się, zapewniając warszawiakom sprawny transport.

Najpierw, o 17.30 sprzed Pałacu Kultury i Nauki ruszy parada autobusowa, która pojedzie ulicami: Emilii Plater – pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – gen. W Andersa – Bonifraterska – Międzyparkowa – most Gdański – S. Starzyńskiego – Szwedzka – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater.

Tramwaje ruszą o 17.45 z placu G. Narutowicza i pojadą ulicami: Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – pl. G. Narutowicza.

Na wysokości Dworca Wileńskiego obie parady połączą się i zabytkowe pojazdy dumnie, swoim tempem, przejadą przez centrum stolicy. Po zakończeniu parady, około 19.00 pod PKiN zacznie się wystawa zabytkowych autobusów, która potrwa do około godziny 23.00.

Tramwaje zaparkują na placu G. Narutowicza. Będą dostępne w ramach Festiwalu Tramwajów, podczas którego zagra orkiestra SGGW, a na kinomaniaków czekać będzie kino plenerowe. Impreza tramwajowa potrwa do 24.00.

Przejażdżka zabytkowymi pojazdami

Będzie można się także przejechać zabytkowymi pojazdami. Dla niektórych warszawiaków i turystów może być to powrót do lat młodości, a dla innych wyprawa w nieznane.

Historyczne autobusy linii A pojadą trasą:

A: EMILII PLATER – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta – rondo I. Daszyńskiego – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – EMILII PLATER.

Autobusy A będą kursowały w godzinach 19.00-22.30 co około 5 minut.

Obsługę będą stanowiły przede wszystkim zabytkowe autobusy z kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Można będzie trafić m.in. na „ogórki”, ikarusy, jelcze-berliety oraz autobus marki Chausson.

Na tory wyjadą również zabytkowe tramwaje, jako linia M, kursujące w godz. 19.00-24.00 co ok. 20 minut na trasie:

M: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – L. Krzywickiego – Nowowiejska – Marszałkowska – al. ,,Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. ,,Solidarności” – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – CZYNSZOWA – Stalowa – Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – al. ,,Solidarności” – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

Na trasę wyjadą wagony klasyczne, nieco nowsze zabytki, a także pierwsze „niskopodłogowce” i tramwaj promocyjny.

Autobusy linii R dowiozą chętnych do poznania tajemnic zajezdni autobusowej „Woronicza”. Historyczne pojazdy Miejskich Zakładów Autobusowych będą kursowały między pętlą Emilii Plater a zajezdnią autobusową w godzinach 19.00 – 22.30, co ok. 20 minut.

Na miejscu można będzie zobaczyć jak wygląda obsługa codzienna autobusu, co kryje się w halach zajezdni, a także w jakiej kolejności sprawdza się stan techniczny taboru.

Tej magicznej nocy, wydłużone zostaną godziny kursowania tramwajów linii turystycznej 36. Zabytkowe „parówki” i „akwaria” będą kursowały do północy na trasie: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – a. Mickiewicza – J. Słowackiego – METRO MARYMONT.

Zwiedzanie Centrum Zarządzania Parkingami P+R

Od 19.30 do północy będzie otwarte miejsce, do którego na co dzień nie wpuszcza się osób postronnych – Centrum Zarządzania Parkingami P+R przy węźle komunikacyjnym Młociny. Z tego miejsca pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego mają podgląd na to, co dzieje się na 14 parkingach Parkuj i Jedź.

Dzięki wykorzystaniu do budowy nowoczesnych technologii, w 2021 roku uruchomiono na poszczególnych parkingach systemy zliczające pojazdy z wykorzystaniem kamer. Na miejscu można będzie zadać pracownikom pytania i podpatrzeć, jak dbają o bezpieczeństwo użytkowników parkingów czy w jaki sposób raportowane są ewentualne, niepożądane zdarzenia.