NOHO Investment chce budować maksymalnie luksusowo. I to w centrach miast

Prestiżowe lokalizacje pełne technologicznych i ekologicznych nowinek, a w nich m.in. pokój klubowy, coworking, sala do jogi, kino, pokój majsterkowicza czy... wash dog room. NOHO Investment dumnie mówi o sobie, że dostarczy najbardziej luksusowe apartamenty w Polsce i wiele na to wskazuje, że takie właśnie będą.

NOHO Investment wkroczyło pewnym krokiem na rynek nieruchomości premium.

Udziałowcem w spółce jest m.in. Kulczyk Investments.

Najbardziej prestiżowe apartamenty w Polsce - tak o swoich projektach mówi inwestor.

Obecnie prowadzone są projekty w 4 miastach: Krakowie, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

Choć spółka NOHO Investment powstała zaledwie półtora roku temu, już dziś intryguje aż sześcioma projektami, które chce wprowadzić do największych miast w Polsce. Ogólnopolski deweloper w segmencie nieruchomości premium, którego współwłaścicielem jest Kulczyk Investments, skupia się na sektorze wysokiej klasy nieruchomości mieszkaniowych wraz z usługami towarzyszącymi. NOHO realizuje obecnie w całej Polsce 5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 300 tys. mkw.

Jak podaje inwestor w swoich materiałach prasowych, projekty od NOHO mają wyróżniać się jakością, lokalizacją, autorskimi częściami wspólnymi, technologią smarthome oraz zaawansowaniem proekologicznym.

- Chcemy budować inwestycje, jakich w Polsce do tej pory nie było. Mówię o segmencie ultra premium. Klienci mają dostać najlepszy możliwy produkt. Oczywiście lokalizacje muszą być wyjątkowe, a architektura ponadczasowa. Jest to bardzo istotne, gdyż nie chcemy ulegać trendom, które przemijają. Uważam, że architektura wielkich obiektów jest sztuką obarczoną równie dużą odpowiedzialnością społeczną, ponieważ budowle powinny służyć kilku pokoleniom. Tymczasem jeśli budynek nie jest dobrze wykonany, jego czar szybko mija - mówił w rozmowie z PropertyNews.pl Rafał Kula, prezes NOHO Investment.

Inwestor zdradził, że w każdej naszej inwestycji zatrudnia osobne ekipy architektów do projektowania kubatury budynków, wnętrz i zagospodarowania terenu.

- Nie ma możliwości, aby jedno studio zaprojektowało wszystko. Mamy duże wymagania - podkreśla Kula.

Wyróżnikiem projektów mają być części wspólne tj. pokój klubowy, coworking z czytelnią, sala fitness, pokój do jogi i pilatesu, salon gier, kino, pokój zabaw dla dzieci, sala majsterkowicza i specjalne miejsce do mycia czworonogów. Dodatkowo, NOHO współpracuje z cenionym rzeźbiarzem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Pawłem Orłowskim, który do każdej inwestycji zaprojektował unikatową rzeźbę.

Wyróżnikiem projektów mają być części wspólne tj. pokój klubowy, coworking z czytelnią, sala fitness, pokój do jogi i pilatesu, salon gier, kino, pokój zabaw dla dzieci, sala majsterkowicza i specjalne miejsce do mycia czworonogów

Dolnych Młynów / Kraków

Na terenie dawnej Cesarsko-Królewskiej Fabryki Tytoniowej w Krakowie powstają mieszkania, hotel oraz hala gastronomiczna. Deweloper planuje też przebudowę ulicy oraz połącznie parku im. Wisławy Szymborskiej z inwestycją.

Prywatna sala kinowa, sala fitness, pokój klubowy, sauna - to tylko wybrane z planowanych udogodnień oferowanych mieszkańcom w standardzie premium.

Na terenie dawnej Cesarsko-Królewskiej Fabryki Tytoniowej w Krakowie powstają mieszkania, hotel oraz hala gastronomiczna

- Historyczną tkankę miejską wzbogacimy nowoczesnym designem i zielenią, tworząc komfortową przestrzeń najwyższej jakości - podaje NOHO w broszurze.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Młyny Mogilska / Kraków

NOHO Investment realizuje również projekt rewitalizacji Polskich Zakładów Zbożowych w Krakowie noszący nazwę Młyny Mogilska. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia B2 Studio. Pierwszy etap inwestycji to 172 mieszkania.

- W częściach wspólnych postawiliśmy na intrygujący współczesny design, który wyrazi prawdziwie wielkomiejskiego ducha i zapewni optymalne doświadczenia dla danej przestrzeni. Z jednej strony umożliwiając dynamiczną rozrywkę, a z drugiej zbalansowany relaks - zaznacza deweloper.

NOHO Investment realizuje również projekt rewitalizacji Polskich Zakładów Zbożowych w Krakowie noszący nazwę Młyny Mogilska. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia B2 Studio.

Oddanie projektu do użytku planowane jest na I kwartał 2024 r.

Lindego2 / Kraków

Lindego2 to inwestycja w Krakowie, tuż przy Młynówce Królewskiej, w bliskiej odległości od Rudawy i Parku Decjusza, kilka kilometrów od Balic i kilka kroków od tramwaju do Rynku. Będzie to siedmiopiętrowy kompleks budynków mieszkalnych.

Lindego2 to inwestycja w Krakowie, tuż przy Młynówce Królewskiej, w bliskiej odległości od Rudawy i Parku Decjusza, kilka kilometrów od Balic i kilka kroków od tramwaju do Rynku

Architektura o oryginalnej formie, duża ilość zieleni, wewnętrzny dziedziniec, podniebne balkony drzewne - taka ma być trzecia inwestycja NOHO w Krakowie. Za części wspólne inwestycji odpowiada pracownia Potearchitekci.

Nadgórników 14 / Katowice

Projekt Nadgórników 14 położony jest w samym centrum Katowic, w Strefie Kultury tuż obok Spodka, NOSPR, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego

Centrum Kongresowego. Osiedle składa się z dwóch budynków. Pierwszy z nich zaoferuje 122 mieszkania, zaś drugi - 164 mieszkania.

- Apartamentowce Nadgórników 14 to architektura nowoczesna, przyjazna dla człowieka i środowiska, wzbogacająca układ urbanistyczny przestrzeni, w której powstaje. Estetyka, jakość i użyteczność to nierozłączne trio w naszych projektach. Opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach materiałowych, gwarantujących nie tylko doskonały efekt, ale i wieloletnią trwałość zrealizowanych obiektów przy zapewnieniu ich optymalnej funkcjonalności - mówi architekt, Wojciech Wojciechowski.

Projekt Nadgórników 14 położony jest w samym centrum Katowic, w Strefie Kultury tuż obok Spodka, NOSPR, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego

Budowa Nadgórników 14 ma zakończyć się w marcu 2024 r.

Teren zakładów POLFA / Warszawa

Na 5 ha terenu po zakładach POLFA na warszawskiej Woli powstanie jeden z najbardziej prestiżowych kompleksów apartamentowo-usługowych w Polsce. Projekt realizowany będzie na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza realizację inwestycji mieszkalno-usługowych i mieszkalnych.

Na 5 ha terenu po zakładach POLFA na warszawskiej Woli powstanie jeden z najbardziej prestiżowych kompleksów apartamentowo-usługowych w Polsce

- Chcemy zaspokoić potrzeby najbardziej wymagającego klienta – zarówno biznesowego jak i komercyjnego. Wybraliśmy jedną z najbardziej perspektywicznych lokalizacji w Warszawie – w bardzo prężnie rozwijającej się dzielnicy, blisko ścisłego centrum, przy nowej stacji metra - podkreśla Rafał Kula, prezes i współzałożyciel NOHO Investment. - Zbudujemy wieloetapowy i wielofunkcyjny kompleks, który wpisze się w kosmopolityczny charakter stolicy i wyznaczy nowy standard. Ten adres ma być adresem na pokolenia, tak jak każda nasza inwestycja – dodaje Rafał Kula.

Za projekt odpowiada renomowana pracownia BBGK Architekci.

Działka po Solpolu, ul. Świdnicka / Wrocław

Wyburzanie domu towarowego Solpol we Wrocławiu rozpoczęło się w marcu 2022 r. i trwało do końca roku. Przez dłuższy czas tajemnicą pozostawało to, co powstanie w miejscu kultowego obiektu. Spółka NOHO zdradziła jednak, że w planach ma postawienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze. Nie przedstawiła jednak oficjalnych wizualizacji. Z kolei uznana pracownia architektoniczna AP Szczepaniak stworzyła swoją wizję tego, co mogłoby powstać w tym miejscu.

NOHO Investment jest również właścicielem działki po kultowym Solpolu we Wrocławiu

- Po analizach materiałów źródłowych zdecydowaliśmy się budynek bryłowo podzielić na 3 części. Wprowadziliśmy odsunięcie od linii zabudowy na ostatnich kondygnacjach. Idąc za myślą autorów Solpolu zdecydowaliśmy się tak ukształtować 3 ostatnie kondygnacje od strony ul Świdnickiej, aby odsłonić absydy kościoła. Dalsze kształtowanie bryły oraz wprowadzenie pochylenia połaci dachowych było realizowane zgodnie z zapisami planu - mówią architekci.

Na razie jednak nie jest wiadome, co dokładnie NOHO Investment planuje wybudować na tym terenie oraz kto będzie stał za projektem architektonicznym.