Norman Foster odbuduje Charków. Architekt Stadionu Webley i Apple Park spotkał się z merem miasta

Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, zostało dotkliwie zniszczone w wyniku najazdu wojsk rosyjskich. Norman Foster, brytyjski architekt znany z takich realizacji, jak Stadion Wembley, Apple Park w Kalifornii, Most Villau we Francji czy Metropolitan w Warszawie, podczas spotkania z merem Charkowa zapowiedział pomoc w odbudowie miasta.

Położony na wschodzie Ukrainy Charków znajduje się jedyne 40 km od granicy z Rosją. Jest to również drugie co do wielkości miasto tego kraju. Zapewne z tych względów był to jeden z głównych celów Rosjach w trakcie najazdu na Ukrainę. Według danych, aż 25 proc. miejskiej zabudowy zostało zniszczone.

W związku z tą sytuacją mer Charkowa, Igor Terechow, spotkał się ze sławnym brytyjskim architektem, lordem Normanem Fosterem oraz z przedstawicielami Fundacji Normana Fostera, reprezentantami uniwersytetów Harvard i Oxford, a także z milionerem Igorem Abramowiczem. Rozmowy dotyczyły odbudowy miasta. Norman Foster zapowiedział, że pomoże przygotować masterplan, który uwzględni historyczne dziedzictwo, a także zawrze propozycje związane z zieloną infrastrukturą. Zobowiązał się również do połączenia sił ukraińskich architektów z międzynarodowym gronem ekspertów w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Etos pracy ponad wszystko

Lord Norman Foster (uhonorowany tytułem w 1999 roku) urodził się w Manchesterze w 1935 roku. Wraz z rodziną żył skromnie – ojciec prowadził lombard, matka była kelnerką. Po rodzicach odziedziczył etykę pracy – oboje bardzo dużo pracowali, przez co poznał ich mniej niż by tego pragnął. Już w szkole średniej rysował budynki i marzył o tym, by zająć się architekturą.

W roku 1961 ukończył Manchester University School of Architecture and City Planning, a następnie uzyskał tytuł magistra architektury Uniwersytetu Yale. W 1967 roku, wspólnie z Wency Cheesman założył pracownię Foster Associates, która później przekształciła się w studio Foster + Partners - aktualnie obecne w ponad 20 krajach na całym świecie. W 1999 roku Norman Foster zdobył "Nobla architektury" - Nagrodę Pritzkera.

Do jego najbardziej znanych dzieł należą m.in.: siedziba Willis Faber & Dumas (Ipswich, Wielka Brytania), Sainsbury Centre for Visual Arts (Norwich, Wielka Brytania), Hong Kong International Airport, system metra w Bilbao (Hiszpania), Torre de Collserola (Barcelona, ​​Hiszpania), odbudowa budynku Reichstagu (Berlin, Niemcy), Carré d'Art (Nimes, Francja), London City Hall (Wielka Brytania) oraz siedziba Swiss Re (Londyn, UK).

Jedna z jego ostatnich prac to Millennium Bridge w Londynie, wiadukt Millau we Francji, Hearst Tower w Nowym Jorku, międzynarodowe lotnisko w Pekinie, Masdar City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i kampus firmy Apple w Cupertino w Kalifornii.