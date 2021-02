Nowa architektoniczna wizytówka miasta w centrum Olsztyna?

Dynamic Development wygrał przetarg na zakup działki w centrum Olsztyna. Inwestor zapowiada realizację nowoczesnego budynku, stanowiącego wizytówkę miasta.

W wyniku przetargu ustnego, zorganizowanego 29 stycznia br. w formie licytacji, warszawski deweloper kupił dwie sąsiadujące ze sobą działki o łącznej powierzchni sięgającej 10,6 tys. mkw. Są one usytuowane przy ulicy Głowackiego w Olsztynie, na których obecnie znajduje się basen miejski. Cena wywoławcza wynosiła 7,1 mln zł. Ostatecznie, Dynamic Development zakupił opisany teren za niespotykaną w tych okolicach kwotę 21 mln zł, co przełożyło się na pozytywny odzew lokalnej społeczności.

Rajd po olsztyńskie nieruchomości

Deweloper działa na rynku od 2006 roku, koncentrując się na kameralnych inwestycjach mieszkaniowych, głównie w stolicy i jej okolicach. Wizytówką firmy są nowoczesne, ekologiczne rozwiązania technologiczne i architektoniczne. Ekspansja do innego miasta nie jest przypadkiem. – Od kilku lat jestem związany z Olsztynem, który stał się dla mnie szczególnym i bliskim miejscem. Jest to związane z moją prywatną pasją – rajdami samochodowymi. Jestem współwłaścicielem Supercar Clubu, założonego przez Krzysztofa Hołowczyca, a także członkiem Automobilklubu Warmińskiego. W związku z tym, pojawiam się w Olsztynie dość regularnie. Kiedy dowiedziałem się o tak atrakcyjnej działce na sprzedaż, uznałem, że to idealna okazja, by związać się z tym pełnym potencjału miastem jeszcze bardziej – mówi Wojciech Musiał, prezes zarządu Dynamic Development.

W planach nowoczesna wizytówka Olsztyna

Wspomniany teren został wystawiony na sprzedaż bez planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dokumentami przetargowymi, nabyta działka jest przeznaczona na budynek mieszkaniowo-usługowy. Deweloper czeka obecnie na warunki zabudowy przygotowywane przez miasto. – Liczymy w tym zakresie na ścisłą i udaną współpracę z panem prezydentem oraz pracownikami urzędu miejskiego. Wszystkim nam zależy na stworzeniu obiektu, który będzie napawał mieszkańców Olsztyna dumą, a także wyróżniał się pod kątem designu – dodaje Wojciech Musiał. Zgodnie z zapowiedzią dewelopera, na nabytych działkach ma powstać nowoczesny, ekologiczny budynek, wykorzystujący najnowsze technologie zarówno podczas budowy, jak i użytkowania. Szacowane koszty inwestycji to ponad 100 mln zł. Dynamic Development zakłada, że pierwsze prace na działce ruszą za min. 12 miesięcy.