Nowa architektura w Sopocie: 3 dobre projekty z ostatnich lat

Miastotwórczy pasaż, bryła à la biała perła oraz kameralna, dyskretna architektura dziecięca - przedstawiamy 3 sopockie projekty z ostatnich lat, które wprowadziły świeży powiew do 200-letniej historii miasta.

Projekt: Marcin Kaniewski

W 2015 r. do użytku oddano kompleks budynków, który powstał w miejscu wyburzonego dworca kolejowego. Powstała tu nowa stacja PKP, hotel, centrum handlowe a także miejska mediateka projektu Sikora Wnętrza. Przed obiektami powstał pasaż miejski z fontannami i zielonymi nasadzeniami. Elewacja obiektu to głównie metalowe perforowane panele w ognistym kolorze.

Miasto dążyło w tej realizacji do światowych standardów, choć jak przyznał wiceprezydent Marcin Skwierawski, łatwo nie było.

- Stary dworzec, bądź co bądź, brama wjazdowa do miasta, stanowił antywizytówkę nowoczesnego, lecz ceniącego tradycje Sopotu. Zmiana była koniecznością, by sprostać wyzwaniom współczesności. Pomysł by wspólnie z koleją realizować projekt w ramach PPP zrodził się na samym początku tej drogi. Inwestycja ta jest przykładem bardzo dobrej współczesnej architektury, która niczego nie udaje, nie naśladuje. To obiekt doskonale skrojony na miarę, który wpisał się w przestrzeń i zyskał sympatię wielu mieszkańców. Nowoczesna przestrzeń miejska na tle historycznych obiektów nie razi, nie przeszkadza, a uzupełnia się. To ładna i funkcjonalna inwestycja – mówił nam w 2017 r.