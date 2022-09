Nowa bryła biurowa uzupełni pierzeję alei Grunwaldzkiej w Gdańsku

W ścisłym centrum Wrzeszcza, jednej z najstarszych dzielnic Gdańska, powstaje 6-kondygnacyjny nowoczesny biurowiec.

Alzare Office spod kreski Design Atelier powstaje w doskonałym miejscu, przy Alei Grunwaldzkiej 144. To ścisłe centrum Wrzeszcza, jednej z najstarszych, centralnie położonych gdańskich dzielnic.

Wrzeszcz łączy w sobie willową zabudowę w jego najstarszych częściach oraz nowoczesną, w której znajdują się budynki biurowe, galerie handlowe i prestiżowe apartamentowce. Alzare położony jest w pobliżu Galerii Bałtyckiej, jednej z najpopularniejszych galerii Trójmiasta, w pobliżu stacji SKM i PKM, a także przy głównej drodze dojazdowej do lotniska Gdańsk Rębiechowo.

Budynek oferuje 6 kondygnacji naziemnych, po 350 mkw. każda. Wszystkie poziomy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić niezależność, a zarazem niezliczone możliwości aranżacji przy maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni, a także niższe koszty wynajmu, utrzymania i eksploatacji powierzchni. Rozległe przeszklenia zapewnią dostęp do naturalnego światła na całej jego powierzchni. Doskonały projekt spowodował, że Wojciech Jaworski - inwestor obiektu zdecydował się przenieść do niego główną siedzibę spółki Intuo.

– Wrzeszcz od lat oczarowuje swoją różnorodnością – mówi arch. Barbara Reiter, współautor projektu Alzare Office. – Z jednej strony jest to willowa dzielnica, wypełniona historyczną zabudową, otoczona majestatycznymi lasami i morenowymi wzgórzami, a z drugiej Wrzeszcz zawsze zapewniał typowo miejską atmosferę, ciągnącą się wzdłuż głównej arterii Trójmiasta. To we Wrzeszczu były sławne domy handlowe Sezam i Neptun, ulubione miejsca zakupów mieszkańców Trójmiasta – opowiada architektka.