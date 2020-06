Nowa bryła biurowa w Warszawie z wiechą. To projekt Open Architekci

Warszawski biurowiec EQ2 osiągnął już docelową wysokość, a zakończenie prac konstrukcyjnych uczczone zostało symboliczną wiechą. Do budynku biurowego EQ2 najemcy wprowadzą się w I kwartale 2021 roku. Za projekt biurowca dla Grupy Waryński odpowiadała pracownia Open Architekci.

EQ2 to kolejna inwestycja biurowa, którą Grupa Holdingowa Waryński realizuje w Warszawie. Ekskluzywny biurowiec powstaje na bliskiej Woli, u zbiegu ulic Wschowskiej i Ordona. Nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 4300 mkw. zaoferuje najwyższej klasy powierzchnię biurową oraz powierzchnię usługową usytuowaną na parterze budynku.

Budowa EQ2 ruszyła we wrześniu 2019 roku, a z końcem lutego br. budynek osiągnął stan zero. W technologii ścian szczelinowych wykonana została dwukondygnacyjna część podziemna biurowca z miejscami parkingowymi. Aktualnie inwestor poinformował o zakończeniu prac konstrukcyjnych budynku i zamknięciu tym samym kolejnego etapu budowy inwestycji. W następnych fazach realizacji projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, kontynuowane będą prace wykończeniowe na elewacji i we wnętrzu obiektu.

- Budynek EQ2 został zaplanowany jako domknięcie pierzei ulicy Ordona. W przyszłości będzie ona stanowić jedną z głównych osi komunikacyjnych Odolan. I tak, jak planowany tramwaj w końcu połączy Wolę z Ochotą, tak budynek EQ2 łączy kameralność ze standardem centrum, ekologię i sztukę, pracę z relaksem - mówi Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

Butikowy, szklany biurowiec powstaje na terenie Woli, która wyrasta na największy hub biznesowy Warszawy, w pobliżu Dworca Zachodniego i dwóch głównych arterii komunikacyjnych miasta – alei Jerozolimskich i Prymasa Tysiąclecia.

W woich projektach Grupa Holdingowa Waryński kładzie nacisk na rozwiązania ekologiczne. W przypadku EQ2 ich zastosowanie potwierdzi certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Projekt zakłada szereg innowacyjnych rozwiązań. Na terenie obiektu znajdzie się miejsce ładowania aut elektrycznych. Natomiast na zielonej części dachu biurowca rozmieszczone zostaną ule miejskie. W otoczeniu EQ2 znajdzie się także specjalnie zaprojektowana pod tym kątem zieleń. Kojący wpływ otaczającej budynek natury uzupełni także roślinność, pełniąca funkcję naturalnych elementów wystroju wnętrz biurowca.

Wyjątkowy charakter lokalizacji podkreśli również inspirujące sąsiedztwo. Kamienica usytuowana w pobliżu EQ2 stać się ma zewnętrzną galerią sztuki. Zapewni to użytkownikom biurowca niepowtarzalne, artystyczne otoczenie pracy.

Za komercjalizację projektu odpowiada firma Walter Herz.