Nowa bryła handlowa w Nysie. To projekt JSK Architekci

Trwają intensywne prace finalizujące budowę Dekady Nysa. Największa i najnowocześniejsza galeria handlowa w mieście, za której projekt odpowiedzialni są JSK Architekci, zostanie ukończona zgodnie z planem, a uroczyste otwarcie obiektu odbędzie się w listopadzie tego roku.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju ubiegłego roku i od tego czasu przebiegała bez opóźnień.

- Prace budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem i aktualnie są już na bardzo zaawansowanym etapie. Na zewnątrz można zobaczyć już gotową elewację, wewnątrz obiektu zrealizowane zostały najważniejsze prace wykończeniowe, w 90 proc. zostały już wydzielone lokale handlowe. Teraz koncentrujemy się na przebudowie ul. Wolności przy strefie dostaw oraz odtworzeniu XIX-wiecznego muru Gazowni Miejskiej, który zostanie wkomponowany w bryłę nowo powstającej galerii. Duży nacisk położyliśmy także na architekturę zieleni. W projekcie przewidzieliśmy zielone ściany i ciekawą aranżację części wspólnych w obiekcie. Zagospodarowujemy teren biorąc pod uwagę funkcjonalność i komfort użytkowania, ale także najwyższą estetykę – mówi Arkadiusz Gawron, Project Manager BOIG.

Całkowita powierzchnia centrum handlowego wyniesie 27 tys. mkw., w tym 19 tys. mkw. GLA z ok. 80 sklepami oraz strefą rozrywki, lokalami gastronomicznymi i 4-salowym kinem. Istotnym elementem projektu jest także jego rola miastotwórcza. Lokalizacja w pobliżu obiektów użyteczności publicznej, takich jak Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, dworce autobusowy i kolejowy oraz Nyski Dom Kultury, stanowi nawiązanie do charakteru i funkcji obiektu, który ma przede wszystkim służyć mieszkańcom.

- Jestem przekonany, że w czasach, przez wielu ekspertów określanych jako niepewne, potrafimy nie tylko realizować własne cele biznesowe, ale także wspierać rozwój gospodarczy miasta. Dekada Nysa to bardzo duży projekt handlowy, dzięki któremu wpływy podatkowe do miejskiej kasy wzrosną o ponad 1,5 mln zł w skali roku. Realizację inwestycji poprzedziły konsultacje z władzami samorządowymi, spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz nyskich przedsiębiorców, którzy szukają możliwości rozwoju we współpracy z galerią handlową. Wierzę, że udało nam się zdobyć zaufanie społeczne, które jest solidnym fundamentem naszego projektu. Nowe centrum handlowe już wkrótce będzie miejscem bezpiecznych, komfortowych zakupów i atrakcyjnej rozrywki, a także siłą napędową dalszego rozwoju miasta – mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada SA.