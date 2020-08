Nowa bryła handlowa w Oświęcimiu

W Oświęcimiu powstanie pierwszy w Małopolsce Vendo Park. Deweloper wraz z architektami ze studia Plus 8 przygotowują obecnie projekt budowlany niezbędny do pozyskania pozwolenia na budowę.

REKLAMA

Deweloper Trei Real Estate Poland zapowiada obiekt sieci Vendo Park w Oświęcimiu. Na nowo zakupionej działce o powierzchni zabudowy blisko 15 000 mkw. powstanie park handlowy z własnym parkingiem. Trei planuje zakończenie inwestycji w II kwartale 2021 roku. Pierwszym najemcą Vendo Parku w Oświecimiu jest supermarket Netto.

Przewidywana powierzchnia najmu Vendo Parku przy ul. Legionów w Oświęcimiu to około 5 300 mkw. Przestrzeń ta będzie zagospodarowana przez co najmniej siedmiu najemców z różnych branż. Na terenie obiektu powstanie parking liczący 116 miejsc postojowych. Obecnie deweloper wraz z architektami ze studia Plus 8 przygotowują projekt budowlany niezbędny do pozyskania pozwolenia na budowę.