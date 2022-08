Nowa bryła handlowa w Wąbrzeźnie. RG-Leasing postawił na pracownię Eko-Archiplan

Przygotowany przez firmę RG-Leasing, projekt parku handlowego Smart Park w Wąbrzeźnie, uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę. Za koncepcje i projekt budowlany odpowiada biuro projektowe Eko-Archiplan.

Smart Park w Wąbrzeźnie to kolejny projekt inwestycyjny przygotowany przez RG‑Leasing. Firma pozyskała lokalizację, opracowała studium wykonalności inwestycji, przeprowadziła proces komercjalizacji oraz procedury administracyjne, w tym uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu. Za koncepcje oraz projekt budowlany odpowiada biuro projektowe EKO-ARCHIPLAN.

Obiekt powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Okrężnej i Drogi Wojewódzkiej 548, pełniącej funkcję obwodnicy Wąbrzeźna. Lokalizacja, parking liczący ok 200 miejsc postojowych oraz rozbudowana oferta handlowa, zapewni regionalny zasięg oddziaływania centrum handlowego, który obejmie w szczególności cały powiat wąbrzeski liczący 35 tys. mieszkańców.

Smart Park będzie największym centrum handlowo-usługowym w regionie. W promieniu 30 minut jazdy samochodem, nie ma obiektu handlowego o podobnej skali.

Rozpoczęta przebudowa ul. Okrężnej i Akacjowej zapewni mieszkańcom łatwy i wygodny dojazd do centrum handlowego Smart Park, w którym będą mogli zrobić wszystkie zakupy bez konieczności wyjazdu do Torunia lub Grudziądza. Inwestycja stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju Wąbrzeźna. Centrum handlowe wygeneruje ponad 150 nowych miejsc pracy na lokalnym rynku pracy oraz znaczące wpływy z tytułu podatków do budżetu miasta - podkreśla Tomasz Zygnarowski , burmistrz Wąbrzeźna.