Nowa bryła handlowa w Zambrowie

W Zambrowie otwarty został Vendo Park. To drugi park handlowy spod szyldu marki na Podlasiu.

To drugi Vendo Park na Podlasiu. Jeszcze w tym roku ma powstać kolejny - w Łapach.

Obiekt powstał jako współpraca Trei Real Estate i Patron Capital.

22-tysięczne miasto położone w województwie podlaskim na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych zyskało nową, dobrze zorganizowaną przestrzeń do realizacji codziennych zakupów. To drugi Vendo Park na Podlasiu i 33 inwestycja dewelopera Trei Real Estate w Polsce. Obiekt powstał we współpracy z Patron Capital.

Vendo Park w Zambrowie, fot. mat. prasowe

Vendo Park w Zambrowie zlokalizowany jest przy ulicy Białostockiej. Na działce o powierzchni 27 200 mkw. znajdzie się park handlowy z 12 sklepami, w tym operator spożywczy Biedronka o powierzchni najmu 1100 mkw., oraz 260 miejsc parkingowych.

To nie jedyny Vendo Park, jaki powstanie w tym roku na Podlasiu.