Nowa bryła hotelowa od Kazimierski i Ryba we Wrocławiu

Q Hotel Plus Wrocław Bielany został wybudowany blisko lotniska oraz głównego węzła komunikacyjnego województwa dolnośląskiego. Za projekt architektoniczny obiektu odpowiada architekt Maciej Ryba z warszawskiego Biura Projektów Kazimierski i Ryba, a za projekty wnętrz Andrzej Chrobak z M.O.T. Studio.

Hotel oferuje 201 pokoi, a wśród nich 8 pokoi typu Superior o podwyższonym standardzie, 8 typu Junior Suite z aneksem kuchennym i częścią wypoczynkową, a także 8 apartamentów i 3 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pobyt Gości umili sauna, fitness oraz bogate zaplecze gastronomiczne. W hotelu znajdują się trzy restauracje - śniadaniowa, a’la carte oraz Restauracja Tarasova z tarasem i widokiem na panoramę Wrocławia. Ta ostatnia została stworzona z myślą o Parach szukających nietuzinkowego miejsca na nowoczesną uroczystość weselną.

- Q Hotel Plus Wrocław Bielany jest również otwarty na organizację konferencji: Posiadamy 3,7 tys. mkw. powierzchni konferencyjno-eventowej spełniającej najwyższe oczekiwania organizatorów wydarzeń. W obiekcie można wydzielić 19 niezależnych sal konferencyjnych, a organizatorzy mają dostęp do udogodnień takich jak parking, systemy zawiesi scenicznych, czy winda towarowa umożliwiająca wprowadzenie pojazdów na przestrzeń eventową – dodaje Dyrektor Winiarski.

Hotel jest szóstym obiektem sieci Q Hotel i zapewne nie ostatnim. Poza nim z powodzeniem funkcjonują dwa krakowskie hotele (Q Hotel Kraków i Q Hotel Plus Kraków), Q Hotel Plus Wrocław w centrum Wrocławia, Q Hotel Grand Cru Gdańsk nad Motławą, a także zlokalizowany tuż obok dworca Q Hotel Plus Katowice.