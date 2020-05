Nowa droga rowerowa coraz bliżej

Zbliża się termin oddania do użytku drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Słonecznej, poinformował portal Poznan.pl. Mocno zaawansowane prace toczą się już na całym odcinku. Po jego połączeniu z oddanym jesienią ubiegłego roku fragmentem rowerowego traktu, cykliści będą mogli bezpiecznie przemieszczać się od okolic Stadionu Miejskiego do centrum.

- Prace są najbardziej zaawansowane na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Grochowskiej, gdzie nie tylko przygotowano podbudowę pod przyszłą drogę rowerową, ale też ułożono większość chodnika i krawężników, powstały miejsca postojowe oraz zjazdy do posesji - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach tej inwestycji powstanie nie tylko nowy, liczący ok. 1,5 km, odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, lecz również połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ulicy Wyspiańskiego.

Zakładany termin zakończenia całości robót budowlanych to trzeci kwartał tego roku, a nasadzenia zieleni planowane są w bardziej sprzyjającym przyjmowaniu się roślin okresie - na przełomie października i listopada.