Nowa efektowna bryła w Łodzi. To projekt spod kreski Marcina Tomaszewskiego

New Iron to najnowszy projekt architekta Marcina Tomaszewskiego. Powstanie nieopodal tętniącej życiem ulicy Piotrkowskiej. Architekt chciał stworzyć bryłę, która będzie ważnym punktem na mapie Łodzi, chciał również nawiązać do wielkomiejskiego stylu, tworząc formę nieoczywistą przez swój kształt. Formę zwracającą uwagę i być może będącą już nowym symbolem Łodzi.

REKLAMA

Zwykle architekt inspiruje się ludźmi, otaczającym światem, niezwykłymi budynkami czy naturą. Tym razem poza inspiracjami niezbędne było także nieszablonowe podejście i doświadczenie, dzięki którym powstała koncepcja architektoniczna, zakładająca powstanie apartamentowca. Przeznaczony pod budowę apartamentowca teren cechuje się charakterystycznym zwężeniem, kształtem przypominającym żelazko, a jego powierzchnia liczy 1105,00 m². Stąd powstała nazwa New Iron.

Szklana bryła

Zaprojektowany budynek będzie składał się z 5-6 kondygnacji oraz trzech różnych wysokości: 26, 22 i 18 metrów. Takie zróżnicowanie wysokości wynika z konieczności zastosowania się do zapisu planu miejscowego. Poprzez zrównanie się z sąsiadującym budynkiem, architekt nawiązuje również do okolicznej architektury.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż budynek tworzą tylko dwie elewacje połączone zaobleniem, co wśród wielu projektów architektonicznych nie jest często spotykanym rozwiązaniem. Architekt chciał stworzyć bryłę, która będzie ważnym punktem na mapie miasta, chciał również nawiązać do wielkomiejskiego stylu, tworząc formę nieoczywistą przez swój kształt. Formę zwracającą uwagę i być może będącą już nowym symbolem Łodzi. Taki jest budynek New Iron.

– Zaokrąglony narożnik budynku przy skrzyżowaniu z ulicą Wólczańską zaprojektowałem jako szklaną bryłę biegnącą od 2 do 6 kondygnacji budynku. Na parterze kontynuacją szklanej tuby jest okrągły słup podtrzymujący nadwieszenie. Ostatnia, najwyższa kondygnacja budynku jest przeszklona i tworzy ze szklanym narożnikiem jedną bryłę. Zabieg ten ma na celu podkreślenie kształtu działki i zaakcentowanie strefy zwiększonej wysokości – wyjaśnia architekt Marcin Tomaszewski, właściciel pracowni REFORM Architekt.

Historyczny podział działki

Poza wymagającym kształtem działki, przed architektem Marcinem Tomaszewskim stało kolejne wyzwanie. Budynek zaprojektowany przy ulicy Struga znajduje się w strefie konserwatorskiej, konieczne było zatem uwzględnienie historycznego podziału działki na elewacji budynku.

– Zgodnie z wytycznymi konserwatora, historyczny podział działki został odzwierciedlony w konstrukcji bryły poprzez wprowadzenie dylatacji konstrukcyjnej w miejscu podziału, a także w elewacji przez podzielenie jej na dwie części. Obie utrzymane zostały w tej samej stylistyce i konwencji, tworząc spójną całość – mówi Tomaszewski.

Ramy dzielące elewacje budynku na mniejsze przestrzenie oraz elementy dekoracyjne w postaci pionowych pilastrów wystających przed elewację budynku wykończone zostaną kamieniem w kolorze grafitowym. W przestrzeniach pomiędzy oknami zaprojektowano elementy dekoracyjne wykonane z metalu. Płaszczyzny pomiędzy kamiennymi ramami wykończone będą tynkiem lub okładziną elewacyjną alucobond.

Wewnątrz budynku zostanie zlokalizowanych 37 apartamentów o łącznej pow. 2963,15 mkw. Powstaną apartamenty 1-pokojowe mierzące od 26 do 35 m2, 2-pokojowe od 40 do 51 m2 i 3 pokojowe od 75 m2. Architekt zaprojektował również ekskluzywne penthousy o powierzchniach 124 m2 z prywatnym wyjściem na taras. Apartamentowiec wzbogacą efektowne foyer, lokale usługowe zlokalizowane na parterze oraz parking na dwóch kondygnacjach.

Przeszło rok pracy nad projektem w towarzystwie konieczności uwzględnienia wielu restrykcji już wkrótce doczeka się rozpoczęcia budowy, która jest planowana na przełom kwietnia i maja 2021 roku.