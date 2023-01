Nowa fasada zabytkowego Hotelu Royal w Krakowie. Niebawem zawiśnie szyld Le Méridien

Krakowski Hotel Royal, wchodzący w skład Grupy PHH, może pochwalić się nową fasadą. To pierwszy etap gruntownej modernizacji obiektu, który docelowo będzie funkcjonował pod szyldem marki Le Méridien, należącej do sieci Marriott International. Będzie to również pierwszy hotel tej prestiżowej marki w Polsce.

REKLAMA

Krakowski Hotel Royal zyskał nową fasadą.

To pierwszy etap gruntownej modernizacji obiektu.

Hotel Royal docelowo będzie funkcjonował pod szyldem marki Le Méridien, należącej do sieci Marriott International.

Całość zabudowań Hotelu Royal wpisana jest do Rejestru Zabytków na obszarze Pomnika Historii w parku kulturowym „Stare Miasto”, dlatego też wszystkie prace zarówno projektowe, jak i budowlane były prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Będzie to pierwszy hotel prestiżowej marki Le Méridien w Polsce zlokalizowany w centrum Krakowa, w pobliżu największych atrakcji turystycznych, licznie odwiedzanych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych gości – mówi Edyta Mętel-Tyc, dyrektor hotelu Royal w Krakowie.

Fasada to dopiero początek

W pierwszym etapie modernizacji hotelu zostały przeprowadzone prace dotyczące fasady, elewacji i dachu budynków oraz izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych oraz piwnicznych, jak również przebudowy fragmentu chodnika od strony Plant. Powstały także nowe schody prowadzące do kamienicy numer 29, gdzie będzie umiejscowiona sala konferencyjna. Dużą uwagę zwrócono na odtworzenie pierwotnego charakteru fasady budynków m. in. poprzez: powrót do historycznej kolorystyki czterech kamienic Hotelu Royal, odrestaurowanie tynków na bazie cementu romańskiego, rekonstrukcję sztukaterii oraz modernizację miedzianego poszycia dachu. Docelowo obiekt będzie dysponować 120 pokojami.