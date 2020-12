Nowa instalacja artystyczna spod kreski Izabeli Bołoz

W ogrodach Forum Gdańsk oglądać już można instalację Słoneczne Motyle. Projekt, wykorzystujący grę światła i cienia stworzyła znana polska designerka, Izabela Bołoz.

REKLAMA

Instalacja ujawnia fascynację artystki przemijającym czasem. Kolorowe motyle rzucają na ścianę cienie swoich skrzydeł, któych wielkość i kształt zmienia się w zależności od godziny i pory roku. Ostateczny kształt projektu dyktuje tym samym przesuwające się słońce. Praca jest kontynuacją wcześniejszego projektu artystki, zaprezentowanego w Kopenhadze, gdzie projekcja z cieni znalazła się na 100-metrowej ścianie w centrum miasta. Motyw motyli nawiązuje do kwietnej łąki, powstałej w ogrodach Forum Gdańsk.

Izabela Bołoz jest polską projektantką. Studiowała nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii, wzornictwo na Kingston University London, a następnie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven. W 2011 roku założyła w Holandii swoje studio projektowe. Do jej klientów należą instytucje kultury, samorządy lokalne i firmy międzynarodowe. Jej prace są równie różnorodne, jak jej wykształcenie. Są to instalacje w przestrzeni publicznej, przedmioty oraz wystawy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven; prowadziła zajęcia m.in. na School of Form w Poznaniu oraz Design Academy Eindhoven.

Punktem wyjścia do działań kuratorskich, artystycznych i projektowych Izabeli Bołoz jest człowiek i jego zachowanie w przestrzeni. Jej prace, działania i projekty angażują użytkownika na każdym etapie, niezależnie od tego czy jest to wystawa, której jest kuratorem; przestrzeń, którą aranżuje, czy też nowo powstały produkt. Bołoz umiejętnie łączy sztukę, architekturę i design pokazując jak bardzo te dziedziny się przenikają i jak bardzo istotnym punktem wspólnym tych działań jest człowiek i jego reakcja na przestrzeń, w której przebywa. Niejednokrotnie pokazują nieoczywiste rozwiązania w miejscach wymagających artystycznej interwencji, dzięki której nabierają one nowego oddechu, ożywają, prowokują do interakcji i nowych sposobów doświadczania rzeczywistości.