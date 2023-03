Nowa inwestycja Atal we Wrocławiu. Przy Strachowskiej powstanie osiedle w modernistycznej stylistyce

Atal wprowadził do sprzedaży 105 mieszkań I etapu inwestycji przy ul. Strachowickiej we Wrocławiu. Osiedle Atal Strachowicka powstaje w zachodniej części miasta. W ramach inwestycji deweloper zagospodaruje pobliski staw i otoczy go zielenią. Za projekt odpowiedzialne jest wrocławskie Biuro Projektowe Atal.

Osiedle ATAL Strachowicka zostało zaprojektowane w duchu najnowszych trendów urbanistyczno- architektonicznych.

Bryła każdego z budynków będzie utrzymana w stonowanej, lecz efektownej modernistycznej stylistyce.

W inwestycji Atal Strachowicka zaplanowaliśmy trzy etapy, co w sumie przysporzy ponad 300 nowych mieszkań na wrocławskim rynku. Atrakcyjna lokalizacja, z dala od miejskiego zgiełku, przyciągnie rodziny, stąd też przewaga w ofercie lokali 3-pokojowych. Ale przestrzeń dla siebie znajdą tu zarówno osoby szukające przytulnego, małego mieszkania, jak i te, które marzą o przestronnym pięciopokojowym apartamencie – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Pierwszy etap inwestycji obejmie budowę czterech budynków, z których dwa będą się składać z pięciu kondygnacji naziemnych, a kolejne dwa z czterech kondygnacji. Pod kątem codziennych udogodnień, osiedle ATAL Strachowicka zostało zaprojektowane w duchu najnowszych trendów urbanistyczno-architektonicznych. Przemyślany układ przestrzenny osiedla zapewni wszystkim lokatorom maksymalne poczucie prywatności i komfortu. Do każdego z apartamentów przynależeć będzie przestronny balkon, z kolei do mieszkań zlokalizowanych na parterze - zielone ogródki.

fot. mat. Atal

Bryła każdego z budynków będzie utrzymana w stonowanej, lecz efektownej modernistycznej stylistyce. Jasną elewację przełamią ciemnoszare elementy na poziomie pierwszej i ostatniej kondygnacji. Taka kompozycja będzie korespondować z zielonymi terenami wokół osiedla.

Ceny mieszkań wahają się od 9 300 do 10 200 zł za mkw. Za dodatkową opłatą klienci mogą skorzystać z którejś z trzech opcji pakietu wykończeniowego.