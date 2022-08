Nowa inwestycja HB Reavis w Niemczech. Powstanie biurowiec neutralny węglowo

HB Reavis rusza z drugą inwestycją w Niemczech. Neutralny węglowo biurowiec PLTFRM.Berlin projektu pracowni Arrow Architects i RKW ma być gotowy na początku 2025 roku.

PLTFRM.Berlin to projekt, którego nazwa nawiązuje do pobliskiej stacji kolejowej Ostbahnhof.

PLTFRM.Berlin będzie w założeniu budynkiem neutralnym węglowo.

Cała energia elektryczna z sieci będzie pochodzić z ekologicznych źródeł.

Na sześciu kondygnacjach, balkonach i tarasach na dachu PLTFRM.Berlin znajdzie się dużo miejsca na zieleń i rozwiązania biophilic design.

Za projekt odpowiadają pracownie Arrow Architects i RKW.

Inwestycja ma zostać ukończona na początku 2025 r.

Neutralny węglowo

Po sukcesie pierwszej nieruchomości w Niemczech, DSTRCT.Berlin, HB Reavis wybrało lokalizację we wschodniej części miasta. Jako budynek w założeniu neutralny węglowo PLTFRM.Berlin będzie korzystnie oddziaływać na samopoczucie nie tylko pracujących w nim osób, ale także okolicznych mieszkańców.

Dzięki wyjątkowym rozwiązaniom PLTFRM.Berlin będzie inspirującym miejscem pracy. Aby zapewnić neutralną węglowo eksploatację obiektu, wykorzystano rozwiązania oparte na energii odnawialnej, m.in. panele fotowoltaiczne na dachu i elewacji budynku czy pompy ciepła: gruntowe, wodno-kanalizacyjne i typu powietrze-woda.

HB Reavis rusza z drugą inwestycją w Niemczech, fot. mat. prasowe

W porównaniu z tradycyjnymi budynkami powyższe systemy zapewnią trzykrotnie większą oszczędność w zużyciu energii pozyskiwanej zewnętrznie do zasilania instalacji doprowadzania ciepłej wody, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ponieważ budynek nie będzie używać gazu, cała energia elektryczna z sieci będzie pochodzić z ekologicznych źródeł.

Przyjazny dla użytkownika i środowiska

Obiekt będzie również przyjazny dla rowerzystów – z dużego parkingu rowerowego pracownicy i goście przedostaną się bezpośrednio do szatni wyposażonych w prysznice, a stamtąd do holu. Na sześciu kondygnacjach, balkonach i tarasach na dachu PLTFRM.Berlin znajdzie się dużo miejsca na zieleń i rozwiązania biophilic design. Ponadto najemcy będą mogli skorzystać z odpowiedzialnie dobranych punktów handlowo-usługowych i gastronomicznych.

Przyszli najemcy znajdą tu łatwe w aranżacji powierzchnie biurowe z otwartymi strefami wejściowymi przeznaczonymi do nieformalnych spotkań. W PLTFRM.Berlin znajdzie się także szeroka gama innowacyjnych rozwiązań – m.in. platforma analizy danych o przestrzeni pracy Symbiosy oraz usługi More. Projekt budynku ma sprzyjać interakcjom społecznym i innowacyjności oraz inspirować przez sztukę – nad całością czuwał wewnętrzny zespół konsultantów biurowych Origameo.

HB Reavis rusza z drugą inwestycją w Niemczech, fot. mat. prasowe

Zgodnie z ambitnymi założeniami strategii ESG HB Reavis projektuje według najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i well-being: Net Zero Carbon in operation (w oparciu o systemy certyfikacji LEED zero i DGNB climate positive), LEED Platinum, LEED ZERO, DGNB Platinum, DGNB Climate Positive, WELL Platinum i WIRED Score Platinum.