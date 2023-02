Nowa inwestycja na Krochmalnej w Warszawie. Start jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku w Warszawie rozpocznie się budowa apartamentowca zlokalizowanego na pograniczu Śródmieścia i Woli. Za projekt kameralnego budynku odpowiada Atelier7architektura Gnich.

Vinci Immobilier Polska zrealizuje w Warszawie kameralną inwestycję spod kreski pracowni Atelier7architektura Gnich.

Budynek będzie miał 8 kondygnacji i 27 apartamentów, w tym dwa dwukondygnacyjne penthouse'y.

Budowa ma wystartować w tym roku. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na rok 2025.

Rezydencja Krochmalna 44 to kameralna inwestycja apartamentowa położona w samym sercu Warszawy przy ulicy Krochmalnej 44. Doskonała lokalizacja, nowoczesny design i wysoki standard inwestycji czynią Rezydencję atrakcyjnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak również do ulokowania kapitału.

Za projektem budynku stoi pracownia Marcina Gnicha, Atelier7architektura Gnich, a całość została zaprojektowana z niezwykłą starannością. Zastosowanie szlachetnych materiałów wykończeniowych świadczy o świadomości projektowej inwestora, który chciał stworzyć miejsce autentyczne i prawdziwe.

Na 8 kondygnacjach znajdzie się jedynie 27 apartamentów w tym dwa 2-kondygnacyjne penthouse’y z tarasami na dachu oraz widokiem na centrum Warszawy. Części wspólne, przewidziane do użytku wszystkich mieszkańców, przywodzą na myśl wnętrza hoteli butikowych. Jednocześnie w przestrzeniach tych da się wyczuć pewnego rodzaju kameralność i intymność.

Budowa kameralnego apartamentowca ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Obecnie trwa przetarg na Generalnego Wykonawcę. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2025 rok.