Nowa inwestycja na Woli. Wyglądem nawiąże do rozebranej kamienicy

Na Woli startuje budowa inwestycji spod kreski S.A.M.I. Architekci. Architektura Chronosa nawiązuje do tzw. Kamienicy Sieraczka, stojącej dawniej w tym miejscu.

REKLAMA

Trójmiejski deweloper rusza z budową projektu mieszkaniowego na warszawskiej Woli.

Inwestycja powstanie na działce po istniejącej dawniej kamienicy Sieraczka, do której nawiąże swoją architekturą.

Autorem projektu jest biuro architektoniczne z Warszawy - S.A.M.I. Architekci.

Pochodzący z Trójmiasta deweloper Moderna Holding ma spore doświadczenie na warszawskim rynku nieruchomości. Na koncie ma prestiżowe realizacje na Powiślu, Pradze, czy Złotą Chmielną. Apartamenty Chronos to inwestycja mieszkaniowa, która ma stanowić nowoczesną i elegancką interpretację stylistyki dawnych kamienic. Autorem projektu jest biuro architektoniczne z Warszawy - S.A.M.I. Architekci.

Historia budowana na nowo

Architektura Chronosa nawiązuje do tzw. Kamienicy Sieraczka, stojącej dawniej w tym miejscu poprzez układ gzymsów i pilastrów tworzących wokół okien charakterystyczne wgłębienia. Nawiązaniem jest również regularny układ okien, prosta bryła i reprezentacyjne witryny na parterze, które były cechą wielu modernistycznych kamienic międzywojnia.

Inwestycja Chronos Apartamenty na warszawskiej Woli, proj. S.A.M.I. Architekci, fot. mat. prasowe Moderna Holding

Właścicielem dawnej kamienicy pod adresem Leszno 81 był przedsiębiorca Herman Sieraczek, który w oficynie budynku prowadził fabrykę kapeluszy Eleganto. Budynek stał tuż przy bramie getta i był ważnym punktem Powstania Warszawskiego. Po II Wojnie Światowej jako jeden z nielicznych uniknął rozbiórki, ale został obniżony o jedną kondygnację. Mieściły się tu lokale użytkowe. W 2014 roku budynek został rozebrany z powodu złego stanu technicznego. Teraz to miejsce zostanie przywrócone do życia, a sylwetka Chronosa uzupełni pierzeję nadając jej uporządkowany rytm.

Modernizm w nowym wydaniu

7-kondygnacyjny budynek stanie na działce u zbiegu alei Solidarności z ulicą Żelazną. W ramach inwestycji zaplanowano 108 apartamentów o zróżnicowanych metrażach od 30 do ponad 140 metrów kwadratowych, przy wysokości lokali od niemal trzech po niespełna cztery metry wraz z oknami biegnącymi przez pełną wysokość mieszkania. Najwyższe kondygnacje zostały lekko wycofane, a parter budynku został zagospodarowany pod przestrzeń handlowo-usługową, w której znajdzie się sześć lokali komercyjnych.

W budynku znajdzie się także stanowisko concierge, a na dwóch kondygnacjach podziemnej hali garażowej, oprócz stanowisk parkingowych, powstanie niemal 140 miejsc dla rowerów. Z wyższych kondygnacji będzie się roztaczał widok na zieleń drzew złączonych z sylwetkami warszawskich wieżowców Śródmieścia i Woli.

We wnętrzach Apartamentów Chronos projektanci pracowni Moderna Design wykorzystali naturalne materiały: kamień o różnych strukturach i kolorach, który został dopełniony ciemnym dębem.

Wola – warszawski Manhattan

Dziś Wola przeżywa prawdziwy renesans. Współcześnie dzielnica jest pełna kontrastów; nowoczesne, szklane wieżowce rywalizują w kategorii wysokości z Pałacem Kultury, kontrastując ze starymi budynkami z czerwonej, cegły. Nie brak tu terenów zielonych; parków, a nawet uroczyska, jak Lasek na Kole. Buduje się coraz więcej ścieżek rowerowych.

Współczesna Wola to także ważny ośrodek życia kulturalnego, znajdują się tu muzea: Powstania Warszawskiego, Historii Żydów Polskich oraz Więzienia Pawiak, a ponadto: teatry, galerie sztuki i klubokawiarnie. To właśnie na Woli znajdziecie jeden z najwęższych domów na świecie i zjecie najsmaczniejsze pączki w Warszawie, po które kolejka w Tłusty Czwartek ustawia się już o 3 nad ranem. Co jednak bardziej istotne, to tu zlokalizowane jest już 25% warszawskiej powierzchni biurowej, która jak magnes przyciąga świat biznesu. Nie bez powodu dzielnica ta coraz częściej bywa porównywana do londyńskiego City czy nowojorskiego Manhattanu.

Chronos zlokalizowany jest w równej odległości od Ronda Daszyńskiego i Ronda ONZ, przy których skoncentrowane są biurowe drapacze chmur. Bez względu na ruch uliczny, o każdej porze, można tam dotrzeć w 5 do 12 minut autem, w 5 minut rowerem lub hulajnogą, a w 15 minut per pedes. Inwestycja z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy stawiają na wygodę życia w sercu wydarzeń. Ukończenie inwestycji planowane jest za dwa lata.