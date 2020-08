Nowa inwestycja na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej. To projekt Zbigniewa Maćkowa

We Wrocławiu powstaje nowa inwestycja, którą wyróżniać będzie m.in. dobra architektura, z poszanowaniem historii miejsca. Budynkom zaprojektowanym przez pracownię Zbigniewa Maćkowa nadano loftowy charakter, a elementem jednego z nich staną się elewacje dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych na Kępie Mieszczańskiej.

Eiffage Immobilier Polska to część grupy budowlanej Eiffage o francuskim rodowodzie. W jej dorobku znajdują się znane na całym świecie budowle np. szklana piramida Luwru, Opera w Sydney, czy budynek Louis Vuitton w Paryżu. W Polsce Grupa zrealizowała prawie 700 inwestycji w ciągu 30 lat. We Wrocławiu Eiffage jest znany jako generalny wykonawca takich inwestycji jak OVO, Thespian czy Angel Care – obecnie Rezydencja na Dyrekcyjnej. Teraz debiutuje w mieście jako deweloper. We Wrocławiu Eiffage Immobilier Polska zaczyna od Kępy Mieszczańskiej, gdzie przy ulicy Dmowskiego 13 zbuduje Atmo – kompleks dwóch 6-piętrowych budynków.

Jedną z największych zalet Atmo jest lokalizacja na największej, zielonej wyspie w centrum Wrocławia – Kępie Mieszczańskiej. Otaczają ją dwa ramiona Odry, za którymi leżą klimatyczne Nadodrze, Stare Miasto z Rynkiem i Szczepin.

To, co wyróżni Atmo, to także architektura. Budynkom zaprojektowanym przez uznaną pracownię Zbigniewa Maćkowa nadano loftowy charakter, wyczuwalny w elementach elewacyjnych (cegła), w strefach wejściowych (przeszklenia), lokalach usługowych (sklepienia w układzie krzyżowym) i windach. – Atmo to wyjątkowy projekt, pełny nieszablonowych pomysłów, które wyróżnią kompleks. Obiekt łączy w sobie atuty wielkomiejskiej lokalizacji z jakże ważnymi dziś potrzebami człowieka do prywatności i relaksu – opisuje Zbigniew Maćków.

Kompleks Atmo został zaprojektowany z poszanowaniem historii miejsca. Elementem jednego z budynków staną się elewacje dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych na Kępie Mieszczańskiej. – Dzięki włączeniu stajni do projektu Atmo będzie spójna z okoliczną architekturą, a historia zatrzyma się w niej dla przyszłych pokoleń – wyjaśnia Sebastian Bieńkowski.

Odpowiedni nastrój zapewni iluminacja elewacji frontowej oraz ambientowe oświetlenie części wspólnych budynku. Ponadto do aranżacji tych przestrzeni zaproszeni zostali znani i cenieni artyści, dzięki którym podkreślony zostanie industrialny charakter inwestycji, a projekt zyska estetyczne akcenty w stylu art déco. Miejscem spotkań ma być klub mieszkańca. Warto jeszcze wspomnieć o elementach ekologicznych projektu: zielonym patio, stojakach na rowery i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na przełom 2020/2021 roku. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramem to trzeci kwartał roku 2022.