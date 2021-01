Nowa inwestycja premium przy Parku Stawy Kellera w Warszawie

Sześciokondygnacyjnego budynek usługowo-mieszkaniowy stanie na warszawskich Bielanach przy Alei Słowiańskiej 23. Obiekt zaprojektowała pracownia Pole Architekci.

Stołeczny generalny wykonawca Totalbud SA zainicjował budowę sześciokondygnacyjnego budynku usługowo-mieszkaniowego zlokalizowanego na warszawskich Bielanach przy Alei Słowiańskiej 23. Obiekt zaprojektowała pracownia Pole Architekci, a deweloperem jest Yuniversal Development sp. z o.o. Budynek będzie się składał z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu nadziemnych.

Obiekt stanie w ostrych granicach działki. Powierzchnia zabudowy wyniesie 730 mkw. przy powierzchni całkowitej budynku 4177 mkw. W założeniach funkcjonalnych budynku zaprojektowano 30 lokali, przy czym 10 to lokale mieszkalne, zaś 20 to lokale usługowe. Kondygnacja podziemna zmieści 30 miejsc parkingowych. Wybijającym się motywem budynku jest charakterystyczna elewacja przestrzenna w układzie ramowym wykończona tynkiem imitującym kamień szlachetny. W płaszczyznę przestrzennej elewacji wkomponowane są okna i loggie, natomiast od strony południowej pojawiają się balkony.

Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz intencją inwestora na kondygnacjach od 0 do +4 zaprojektowano lokale usługowe zamieszkania zbiorowego w charakterze aparthotelu. Lokale usługowe zajmują 54,31 proc. powierzchni użytkowej budynku. Z kolei na kondygnacjach od +1 do +4 przeważają już mieszkania 3-, 4- i 5-pokojowe. Dachy budynku zaprojektowano jako płaskie, a w części obniżonej od strony południowej jako tarasy użytkowe. Na obu dachach zaprojektowano bilansowaną zieleń ekstensywną.

„Jest to budynek o wysokim standardzie lokującym go w sektorze premium” – mówi dyrektor pionu generalnego wykonawstwa Totalbudu Tomasz Grochowski. „Ma on konstrukcję słupowo-płytową oraz duże drewniane okna naświetlające lokale, tak bardzo preferowane na rynku przez nabywców. Do zakończenia fazy stanu surowego otwartego przyjęty typ konstrukcji umożliwia zmiany układów funkcjonalnych lokali i jako generalny wykonawca tę dodatkową usługę wykonamy na życzenie. Elegancję budynku podkreślają bardzo duże przeszklenia od podłogi do sufitu. Jednak zdecydowanie najciekawszym elementem jest niezmiernie rzadko spotykana w stolicy elewacja przestrzenna 3D. Będzie ona pokryta tynkiem szlachetnym o imitacji kamienia. Wszystkie zastosowane w tej inwestycji technologie i materiały będą pochodziły wyłącznie od renomowanych producentów” – dodaje Tomasz Grochowski.

Obiekt będzie oddany inwestorowi w stanie deweloperskim. Budowa potrwa 18 miesięcy.