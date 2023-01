Nowa inwestycja w centrum Łodzi. Pracownia Ferdzynowie dla Okam

Okam realizuje kolejną inwestycję w Łodzi. Projekt przy Dowborczyków 18 otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę. Za stworzenie projektu architektonicznego odpowiadała Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie.

Okam zrealizuje kolejną inwestycję mieszkaniową w centrum Łodzi.

Deweloper otrzymał prawomocne pozwolenie na realizację projektu mieszkaniowego przy ul. Dowborczyków 18 w Łodzi.

W ramach działań rewitalizacyjnych powstanie tam obiekt z niemal 350 mieszkaniami.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w III kw.br. a ich zakończenie w III kw. 2025 r.

Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie budynku biurowego dewelopera - ŁÓDŹ.WORK, na części terenu, na którym w przeszłości działała fabryka Teodora Meyerhoffa. Za stworzenie projektu architektonicznego odpowiadała Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie.

Niezwykle cieszymy się na kolejny projekt w Łodzi. To miasto, z którym jesteśmy związani od początku istnienia OKAM, które rozkwita na naszych oczach, mając dalszy, ogromny potencjał rozwoju. Łódź postrzegana jest jako miejsce atrakcyjne do życia i inwestowania. Aktywnie uczestniczymy - zarówno poprzez projekty budowlane, jak i udział w różnych inicjatywach - w jej przeobrażeniu. Dzięki procesowi rewitalizacji przekształcamy zniszczone obiekty, nadając im nowy koloryt. Łączymy to, co najważniejsze, elementy historyczne z nowoczesnymi akcentami - nowe oblicza i funkcjonalności naszych projektów doceniają mieszkańcy Łodzi - zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Inwestycja przy Dowborczyków prowadzona będzie na terenie działki o wielkości ok. 6.700 mkw. Deweloper zakłada wybudowanie łącznie 347 mieszkań w 4 budynkach – 4, 6 i 9 piętrowych. Hala garażowa zlokalizowana będzie na poziomie – 1.

Zieleń wyróżnikiem inwestycji

Mieszkania posiadać będą wysokość do 2.65 m, a także duże okna (portfenetry oraz okna o standardowych wymiarach). Do niektórych lokali przynależeć będą indywidualne tarasy na dachach budynków z bezpośrednim wyjściem z mieszkań. Ciekawym elementem będzie wykończenie ścian i filarów elewacji parteru okładziną z płyt kamiennych lub gresowych w kolorze brunatno-brązowym. Na wybranych fragmentach fasady wykorzystane zostaną także m.in. licówki ceramiczne. Istotnym walorem kompleksu będzie zieleń otaczająca inwestycję, zielony dziedziniec oraz zaadaptowane dachy budynków. Wśród innych atutów projektu będzie automatyczne podlewanie terenów zielonych zbieraną wodą deszczową. Do dyspozycji mieszkańców będą miejsca postojowe, także z podłączeniem do ładowania pojazdów elektrycznych.

Początek prac budowlanych przewidywany jest na III kw. br., zaś ich zakończenie i oddanie do użytkowania na III kw. 2025 r.