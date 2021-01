Nowa inwestycja w Warszawie Włochy przyciąga zielonymi terenami

Nowa inwestycja powstanie w atrakcyjnej części Warszawy - dzielnicy Włochy, dobrze skomunikowanej z centrum miasta. Pobliskie tereny zielone będą atutem dla rodzin z dziećmi i osób lubiących aktywny tryb życia.







Inwestycja PHN położona jest w spokojnej części miasta w warszawskiej dzielnicy Włochy. W pobliżu znajduje się Park Szczęśliwicki z czynnym zimą wyciągiem narciarskim, a latem kompleksem odkrytych basenów. Oprócz terenów zielonych blisko osiedla znajdują się liczne sklepy i punkty usługowe, a także centrum handlowe.

Projekt przewiduje wybudowanie 87 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 4 tys. mkw. Mieszkania mają funkcjonalne i łatwe w adaptacji rozkłady. Przeważają lokale dwu i trzypokojowe o powierzchni od 40 mkw. do 70 mkw. Mieszkańcy do swojej dyspozycji będą mieli także miejsca postojowe w podziemnym garażu i komórki lokatorskie. W budynku znajdą się także trzy lokale usługowe.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Chemobudowa – Kraków, firma z grupy kapitałowej PHN. Spółka ma duże doświadczenie w realizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, rekreacyjnych oraz sportowych.

W ramach dywersyfikacji naszej działalności konsekwentnie rozwijamy segment budownictwa mieszkaniowego. Nasza nowa inwestycja powstaje w atrakcyjnej części Warszawy, dobrze skomunikowanej z centrum miasta. Pobliskie tereny zielone będą atutem dla rodzin z dziećmi i osób lubiących aktywny tryb życia – powiedział Tomasz Górnicki, Wiceprezes ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Jest to także pierwsza inwestycja, której generalnym wykonawcą będzie spółka z naszej grupy – Chemobudowa – Kraków. Wcześniej brakowało nam takiego podmiotu i tę lukę uzupełnia właśnie Chemobudowa. Liczymy na osiągnięcie znacznych efektów synergii związanych z tą współpracą – dodał Tomasz Górnicki.