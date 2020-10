Nowa marka na polskim rynku hotelarskim. Hotele Voco wyróżni nieformalny charakter

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego otworzy, jako pierwsza w Polsce, ekskluzywny hotel marki voco należącej do sieci InterContinental (IHG). Pod szyldem tej marki funkcjonować będzie Hotel Katowice. Ponadto, hotel Huzar w Lublinie, wchodzący w skład grupy PHH będzie działał pod szyldem marki Holiday Inn Express, również znajdującej się w portfolio marek IHG. Oba obiekty przejdą gruntowną modernizację. IHG obiecuje, że gość poczuje rzeczywistą różnicę pomiędzy innymi hotelami a hotelami voco, które są połączeniem nieformalnego charakteru i jakości globalnej marki w nowoczesnej odsłonie.

Prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu oraz Miguel Martins, dyrektor ds. rozwoju w Europie Północnej sieci IHG, podpisali umowy franczyzowe na wprowadzenie marki voco do Hotelu Katowice oraz marki Holiday Inn Express do hotelu Huzar. voco Katowice będzie pierwszym hotelem tej marki w Polsce. Oba hotele należą do Grupy Kapitałowej PHH. Wkrótce po podpisaniu umów obiekty zostaną ocenione pod kątem dostosowania ich do wymagań marek.

– Podpisanie umów z InterContinental Hotels Group jest kolejnym krokiem, zgodnym ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej PHH. Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Holiday Inn Express, doskonale pasuje do hotelu Huzar w Lublinie, natomiast marka voco da nową jakość hotelowi Katowice. voco Katowice będzie pierwszym hotelem tej marki, otwartym w Polsce. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, jako pionierzy wprowadzaliśmy nowe marki hotelowe: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także Moxy. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej pozycji, żeby z voco Katowice odnieść kolejny sukces – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Z 13 otwartymi hotelami pod marką IHG i ponad 20 w przygotowaniu, Polska stała się ważnym rynkiem wzrostu dla IHG i cieszymy się, że możemy dalej zwiększać naszą obecność w tym kraju z naszym zaufanym partnerem, Grupą Kapitałową Polskiego Holdingu Hotelowego. Jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością wprowadzenia voco do Polski, ponieważ z powodzeniem rozwijamy tę markę na innych kluczowych rynkach na całym świecie, w tym również w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Czas pokazał, że hotele włączone do marki voco mają bardzo dobre wyniki i nie możemy się doczekać, aż charakter marki voco zagości w Katowicach – mówi Miguel Martins, dyrektor ds. rozwoju w Europie Północnej, IHG.

voco to znacznie więcej niż kolejna marka hotelowa. Łączy ona wiarygodność dużej marki

z nieformalnością i urokiem indywidualnego hotelu. Pochodząca z łaciny nazwa voco oznacza „zapraszać”, „spotykać się” i reprezentuje przemyślany, świeży i czarujący charakter marki. IHG obiecuje, że gość poczuje rzeczywistą różnicę pomiędzy innymi hotelami a hotelami voco, które są połączeniem nieformalnego charakteru i jakości globalnej marki w nowoczesnej odsłonie. Marka obiecuje swoim gościom ciepłe powitanie, szybkie i bezproblemowe zameldowanie, powitalną przekąskę oraz zespół oddanych gospodarzy voco, którzy dostępni są przez cały pobyt gościa jako lokalni eksperci.

Pokoje gościnne charakteryzują się żywym, współczesnym wystrojem, a voco zachęca gości do spędzenia czasu w zaciszu własnego pokoju lub korzystania z tętniącego życiem baru i restauracji, by oddać się „życiu w stylu voco”. Hotele voco to miejsca dla doświadczonych podróżników, którzy wiedzą czego chcą i podróżują na własnych warunkach, jednocześnie ceniąc swoje życie towarzyskie i rodzinne na równi ze swoimi ambicjami zawodowymi.