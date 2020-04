Nowa misja OOH w dobie pandemii

Trwająca pandemia w ogromnym stopniu zmieniła rzeczywistość branży OOH. Reklamy zewnętrzne zastąpiły informacje o nowych obostrzeniach, sposobach niwelowania ryzyka zakażenia, a także podziękowania dla służby zdrowia.

Od marca reklama zewnętrzna OOH działa w zupełnie nowej rzeczywistości. Użytkownicy przestrzeni publicznej zmienili swoje dotychczasowe uniwersalne zachowanie – przestali się przemieszczać na długich dystansach.

Nośniki firmy Warexpo stały się przede wszystkim źródłem niezbędnych informacji, które zmieniają się bardzo dynamicznie. Na bieżąco pojawiają się na nich informacje o nowych obostrzeniach i o działaniach, jakie pomogą uniknąć zachorowania. Również na ekranach w całej Warszawie pojawiają się podziękowania wszystkim, którzy w tym trudnym momencie pracują, dbając o nasze bezpieczeństwo. Komunikaty wizualne w cyklu #echo_waw powstają w dziale marketingu i komunikacji społecznej Warexpo.

Stali klienci traktują nośniki Warexpo, jako swego rodzaju szyldy, drogowskazy. Tak działa Big Book Cafe, księgarnia serwująca pyszną kawę i świetną literaturę, zachęca sąsiadów, spacerowiczów do akcji #książkanawynos. Inne instytucje kultury wykorzystują te nośniki, jako doskonały silnik do działań online. Formują też przekaz do swojej publiczności „uważajcie na siebie, niebawem się spotkamy”. Tak działa Warszawska Orkiestra Kameralna, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina czy Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Teatr Sabat.