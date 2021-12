Nowa norma akustyczna dla biur open space. Rozwiąże problem hałasu?

Biura, choć są coraz ładniejsze, wciąż niedostatecznie zaspokajają potrzeby pracowników związane ze skupieniem i prywatnością. Czy nowa norma dla biur open space rozwiąże problem hałasu?

Badacze Leesman Index*, najbardziej kompleksowego, niezależnego badania środowisk pracy po raz kolejny wskazują, że biura, choć są coraz ładniejsze, wciąż niedostatecznie zaspokajają potrzeby pracowników związane ze skupieniem i prywatnością.

Według najnowszych badań, przeprowadzonych również w Polsce na 900 tys. osób, hałas jest jedną z głównych przyczyn niezadowolenia z biura.

Wytyczne świeżo opublikowanej normy ISO 22955 mają szansę tę sytuację zmienić. Norma stawia różne wymagania w zależności od dominującej w open space aktywności.

Hałas w biurze problemem od wielu lat

- Uderzające jest to, że na przestrzeni jedenastu lat zadowolenie z biurowej akustyki pozostało właściwie na tym samym, niskim poziomie. Pomimo, że biura przeszły w tym czasie prawdziwą rewolucję, pracownicy wciąż narzekają na hałas i brak możliwości skupienia - mówi Magda Szubert z Ecophon Saint-Gobain, firmy wdrażającej rozwiązania akustyczne.

Według ankietowanych przez Leesman pracowników z kilkunastu tysięcy firm na całym świecie, w tym również z Polski, sygnały na temat problemu hałasu, raportowane były już podczas pierwszych badań przeprowadzonych w 2010. Wówczas wynikało z nich, że jedynie niespełna 29 proc. osób było zadowolonych z poziomów dźwięku, a cała reszta bardziej lub mniej narzekała. W najnowszym badaniu zadowolonych było nieco ponad 32 proc., ale to i tak mniej niż w 2019 r., w okresie przed pandemią.

- Praca w rozproszonych zespołach uwypukla problemy związane z hałasem w open space i we wszystkich przestrzeniach wspólnych. Ludzie przychodzą do biura obecnie, żeby się spotkać i chociaż przelotnie porozmawiać. Jednocześnie wciąż odbywa się sporo wideokonferencji. Z drugiej strony duża część osób chce też pracować w skupieniu. Biura powinny być na to lepiej przygotowane – dodaje Magda Szubert.

Nowa norma akustyczna

Zdaniem ekspertki, problem hałasu w biurach ma szansę uregulować nowa, międzynarodowa norma akustyczna ISO 22955:2021, która zawiera wytyczne dotyczące akustyki biur na planie otwartym. Norma stawia różne wymagania w zależności od dominującej w open space aktywności. Są wśród nich: rozmowy telefoniczne i wideokonferencje, współpraca w obrębie najbliższych stanowisk pracy, sporadyczna kooperacja, przyjmowanie gości. Norma przewiduje też sytuację, gdy w open space wykonuje się kombinację tych aktywności oraz gdy funkcja nie jest dokładnie znana. Zwraca uwagę na to, jak daleko w pomieszczeniu docierają odgłosy rozmów.

- ISO 22955:2021 nawiązuje do tego, co obserwujemy w biurach od wielu lat, czyli organizację pracy i przestrzeni w oparciu o aktywności. Bardziej precyzyjne podejście do planowania akustyki open space i przemyślane zastosowanie sprawdzonych rozwiązań, daje szanse na zapewnienie takiego komfortu pracownikom, na jaki zasługują i jakiego oczekują od pracodawcy – podkreśla ekspertka.