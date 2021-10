Nowa odsłona Plaży Romantycznej w warszawskim Wawrze

Plaża Romantyczna w warszawskim Wawrze wróciła w nowej, lepszej odsłonie. Amatorów nadwiślańskich wycieczek z pewnością ucieszy nowo nasadzona, bujna zieleń, ścieżki spacerowe, ławki i stoły piknikowe. Znajduje się tu również duża polana rekreacyjna i malowniczy punkt widokowy nad samą Wisłą.

- Plaża to część obszaru „Natura 2000. Dolina Środkowej Wisły”, dlatego wszystkie prace prowadziliśmy z poszanowaniem lokalnej nadwiślańskiej przyrody. Urządzenia na plaży zostały wykonane z naturalnych, bezpiecznych materiałów. Mam nadzieję, że teraz Plaża Romantyczna, ulubione miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców Wawra, stanie się również jednym z ważnych punktów na trasie wycieczek warszawiaków szukających wypoczynku wśród zieleni – podkreśla Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

- Na Plaży Romantycznej w Wawrze, przy ul. Rychnowskiej i Romantycznej, każdy znajdzie coś dla siebie – mieszkańcy szukający wytchnienia nad Wisłą, rodzice z dziećmi, miłośnicy sportu. Bardziej atrakcyjna i funkcjonalna stała się nie tylko sama plaża, ale również teren wokół niej – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W górnej, oddalonej od wody części Plaży Romantycznej pojawiła się duża polana rekreacyjna oraz wyspa piasku z naturalnymi kłodami, które służą mieszkańcom do zabawy i odpoczynku. Ponadto można tu skorzystać z placu postojowego z utwardzonymi ścieżkami. Spacerując alejkami zbudowanymi z mineralnej, wodoprzepuszczalnej nawierzchni, mieszkańcy mogą podziwiać imponującą ilość nowych nasadzeń zieleni rodzimych gatunków – łącznie na całym terenie plaży posadzono aż 354 drzewa oraz 1204 krzewy. W tej części plaży mieszkańcy mogą też przysiąść na ławach przy zadaszonym stole i odpocząć, a przy okazji podziwiać sąsiadujące łąki zalewowe z chronionymi gatunkami roślin.

Miejsca na piknik i niezwykły punkt widokowy

Dolna część Plaży Romantycznej stała się zielonym, przyjaznym miejscem do wypoczynku. Teren częściowo pokryty jest piaskiem, a częściowo trawą – murawa to świadome nawiązanie do pierwotnego wyglądu skarpy, zanim utworzono plażę. Już wiele lat temu miejsce cieszyło się popularnością – przybijały tu łódki, organizowano spotkania, rozpalano ogniska i łowiono ryby. Z Plaży Romantycznej można też przepłynąć promem na Plażę Zawady w Wilanowie.

W upalne dni będzie można znaleźć cień – nie tylko wśród rosnących tu od dawna i nowo nasadzonych drzew, ale również w dwóch zadaszonych miejscach ze stołami piknikowymi oraz paleniskami. Innym atrakcyjnym miejscem do spędzenia czasu będzie punkt widokowy z palisady i piasku, położony nad samą Wisłą.

Miejsce aktywności sportowo-rekreacyjnych

Miejscy ogrodnicy nie zapomnieli o miłośnikach sportu i rekreacji. Kajakarze, którzy również korzystają z tego miejsca, mogą podjechać boczną ścieżką i swobodnie zwodować kajaki, schodząc po piasku łagodną pochylnią poprowadzoną pomiędzy palisadami. Wielbiciele siatkówki mają możliwość skorzystania z piaszczystego boiska. W pawilonie plażowym można też wypożyczyć leżaki i sprzęt sportowy – to dodatkowe udogodnienie w sezonie wakacyjnym oraz podczas imprez sportowych i kulturalnych (takich jak kino plenerowe), które odbywają się na plaży od kilku lat. Nowe ścieżki mineralne przy plaży powstały natomiast m.in. z myślą o rowerzystach. Połączone ze ścieżką rowerową w lesie łęgowym tworzą atrakcyjny szlak rowerowy nad Wisłą.

Romantyczna, najbardziej wysunięta na południe stolicy plaża, powstała w 2016 r. z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Wawer, który co roku organizuje tu imprezy sportowe i kulturalne. Teraz, dzięki miejskim ogrodnikom, Plaża Romantyczna w nowej odsłonie to atrakcyjna oferta dla mieszkańców pragnących aktywnie spędzać wolny czas nad Wisłą o każdej porze roku.