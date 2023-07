Nowa plomba architektoniczna we Wrocławiu

Na wrocławskim Ołbinie powstała inwestycja mieszkaniowa Reja 55. W ramach 6-kondygnacyjnej plomby architektonicznej zrealizowano 58 mieszkań.

Develia zakończyła budowę inwestycji Reja 55.

Projekt na 58 mieszkań zlokalizowany jest we Wrocławiu.

To projekt Kik i Ziaja Architekci.

We Wrocławiu powstała kameralna inwestycja od Develia. Portfolio dewelopera wzbogaciło się o 58 mieszkań. Do wszystkich mieszkań na wyższych piętrach przypisane są balkony, a do tych zlokalizowanych na parterze - ogródki. Mieszkańcy mają również do dyspozycji podziemną halę garażową z komórkami lokatorskimi.

Projektanci - pracownia Kik i Ziaja Architekci - przewidzieli także powierzchnie komercyjne na sklepy i punkty usługowe w przyziemiu budynku. W sprzedaży znajduje się 12 ostatnich mieszkań oraz 1 lokal usługowy.